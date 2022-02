EDF signe un accord d’exclusivité pour acquérir la branche nucléaire de General Electric

Le périmètre évoque « les équipements d’îlots conventionnels de GE Steam Power pour les nouvelles centrales nucléaires, dont les turbines Arabelle – les plus puissantes au monde – ainsi que sur la maintenance et les mises à niveau des centrales nucléaires existantes. Les turbines à vapeur de GE Steam Power pourront notamment équiper les réacteurs de technologie EPR et EPR2 (European Pressurized Reactor) ainsi que les SMR (Small Modular Reactor) », détaille le communiqué. Dans cette dynamique, « GE conserverait Steam Power et ses activités de services de pointe et continuerait à les proposer pour les îlots conventionnels de centrales nucléaires du continent américain, soit une base installée de plus de 100GW. GE conserve aussi GE Hitachi Nuclear Energy, un fournisseur de premier plan dans le domaine du cycle de vie des réacteurs, qui déploiera le premier SMR commercial, connecté au réseau, au Canada », précise le document.

General Electric n’abandonne pas le nucléaire, si l’on en croit le document, qui précise qu’il reste « engagé » et « continue d’investir dans la technologie de nouvelle génération qui jouera un rôle important dans la transition énergétique ». Larry Culp, p-dg de General Electric, de relever : « Cette proposition renforce les efforts de GE visant à recentrer son portefeuille afin d’être un partenaire de choix en matière de services pour accompagner les clients de Steam Power dans la transition énergétique. »

« Les conditions financières de la transaction envisagée n’ont pas été précisées », indique le document, qui précise que l’opération pourrait être finalisée au premier semestre 2023, après l’obtention des autorisations réglementaires.