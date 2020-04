Covid-19 : parler de la pandémie au quotidien [décryptage]

Au départ, l’ARS évoquait le nombre de personnes contaminées et testées positives. Et le 15 mars, l’ARS de préciser dans son communiqué d’alors : « À ce stade de l’épidémie, ce chiffre n’est déjà plus et sera de moins en moins le décompte exhaustif des malades atteints dans la région. Il recense seulement les patients hospitalisés, personnes à risques, personnels soignants et premiers patients d’un regroupement de personnes vulnérables auxquels le test biologique est désormais réservé. »

La notion de patients hospitalisés apparaît le 12 mars et est systématique dès le 15 mars. Auparavant, si précision était faite, on donnait une proportion du nombre de patients hospitalisés par rapport à ceux suivis à domicile. À l’inverse, la notion de patients testés disparaît le 17 mars. Avant le 25 mars, on a évoqué plusieurs fois la notion de « patients guéris ». Depuis, on parle de « sorties d’hospitalisation ». Depuis le 23 mars, lorsque l’on évoque les décès, on parle des décès « en établissements de santé ». Cette précaution est relative à la situation des établissements médicaux-sociaux (Ehpad notamment) où la mortalité peut être importante, mais où toutes les morts ne sont pas attribuées au covid-19. La situation de l’Ehpad de Valdoie est venu rappeler tristement la situation difficile de certains établissements.