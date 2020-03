Covid-19 : le point en Bourgogne-Franche-Comté [direct]

10h40.- Belfort en Grand, la liste menée par Samia Jaber et Bastien Faudot « demande donc au gouvernement le report ou l’annulation d’un scrutin dont le 1er tour est insignifiant et le maintien du 2nd tour, contestable au plan démocratique et peu envisageable techniquement ». Les deux élus d’opposition rappellent que « près de 16 000 électeurs ont appliqué des mesures de confinement en restant à la maison. Le résultat des élections est donc dérisoire, c’est-à-dire dénué de sens. Tout comme le serait le maintien du second tour alors qu’une crise sanitaire inédite ne fait que commencer ». Dimanche soir, la liste 2020 en commun, menée par Mathilde Nassar et arrivé deuxième au premier tour des élections municipales de Belfort avec 15,26 % des suffrages exprimés, a annoncé qu’elle ne participerait pas au second tour s’il était maintenu.