Bernard Bensaid : « Nous offrons la bonne solution »

Nous pensons que quelque chose peut être construit. Nous avons les avantages du local sans avoir les inconvénients du global. Nous sommes locaux car l’association Servir est locale. Les salariés sont locaux. C’est une association qui est sur le territoire depuis 50 ans, qui est connue. Elle a rendu service au territoire. La crise covid est arrivée. Personne ne peut dire qu’il y a eu trente morts parce que les salariés de l’association n’ont pas fait leur travail. Ou parce que la gouvernance n’a pas fait le travail. On ne sait pas pourquoi dans un établissement on est touché ; et pourquoi dans un autre établissement on n’est pas touché. Pourquoi sur un territoire on est touché et pourquoi sur un autre territoire on n’est pas touché. Personne ne peut dire pourquoi. Quand on voit cette évaluation externe 2019 et ce constat partagé de janvier 2020, on voit bien que rien n’indiquait que la catastrophe allait se passer. L’association reste locale. En même temps, nous avons le regard du global. C’est très intéressant. Ce regard permet de voir les choses de plus loin, de mettre plus de moyens dès qu’il y a un dysfonctionnement, d’investir sur l’établissement, en particulier sur l’immobilier. Et enfin, le groupe est aujourd’hui un groupe puissant, avec 12 000 personnes. Nous faisons presque 600 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous sommes très intéressés par ce territoire. Nous avons failli racheter la clinique de la Miotte il y a 4 ans. Nous voulons investir. Nous savons que la crise est compliquée et qu’elle ne va pas épargner le territoire. Si nous pouvons créer des emplois – quelques dizaines, peut-être même cent emplois – nous le ferons. Dans l’intérêt partagé de toutes les parties, je pense que nous offrons la bonne solution.