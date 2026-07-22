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FC Sochaux : le défenseur central Saad Agouzoul de retour au club

Saad Agouzoul a signé un contrat d'un an avec le FC Sochaux-Montbéliard, jusqu'en 2027.
Saad Agouzoul a signé un contrat d'un an avec le FC Sochaux-Montbéliard, jusqu'en 2027. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard a signé le défenseur central Saad Agouzoul, un titulaire de l’équipe engagée en Ligue 2, en 2022-2023.

C’est un visage bien connu qui vient de rejoindre le FC Sochaux-Montbéliard. Les Jaune et Bleu signent un renfort en défense centrale, avec le retour au club de Saad Agouzoul, âgé de 28 ans. Le joueur arrive en provenance de l’AJ Auxerre. « Formé au Kawkab Athlétique Club de Marrakech où il fait ses débuts professionnels, le gaucher attire rapidement les regards européens et rejoint le LOSC en 2019 », rappelle le club.

Il avait quitté le Doubs lors de la relégation en National ; en Ligue 2, en 2022-2023 il avait joué 37 rencontres. Tout le monde se souvient de son aile de pigeon, contre l’AS Saint-Étienne, élue plus beau but de la saison du FCSM. Des Verts que retrouvent les Jaune et Bleu en ouverture de saison, le 8 août.

« Solide au duel et précieux dans le domaine aérien de par son mètre quatre-vingt-onze, le natif de Marrakech fait son retour en Franche-Comté trois ans après pour apporter toute son expérience et ses qualités à l’arrière-garde sochalienne », commente le FC Sochaux-Montbéliard. Il a signé jusqu’en 2027.

Un nouveau recrutement pour Sochaux

C’est un renfort de choix, alors que le club a lourdement chuté contre le FC Metz à l’occasion de son 3e match de préparation (4-1), ce mercredi 22 juillet. Depuis mi-juin, le club a notamment annoncé les arrivées de Victor Lobry (lire notre article), Mathis Clairicia (notre article) ou encore Landy Nomel (lire notre article). Sochaux a aussi dû se résoudre à voir partir Aymen Boutoutaou.

Le club accélère son recrutement, pour le terminer, alors que la Coupe du monde vient de se terminer ; elle enclenche le ruissellement des mouvements de transactions (lire notre analyse).

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