FC Sochaux : le défenseur central Saad Agouzoul de retour au club

C’est un visage bien connu qui vient de rejoindre le FC Sochaux-Montbéliard. Les Jaune et Bleu signent un renfort en défense centrale, avec le retour au club de Saad Agouzoul, âgé de 28 ans. Le joueur arrive en provenance de l’AJ Auxerre. « Formé au Kawkab Athlétique Club de Marrakech où il fait ses débuts professionnels, le gaucher attire rapidement les regards européens et rejoint le LOSC en 2019 », rappelle le club.

Il avait quitté le Doubs lors de la relégation en National ; en Ligue 2, en 2022-2023 il avait joué 37 rencontres. Tout le monde se souvient de son aile de pigeon, contre l’AS Saint-Étienne, élue plus beau but de la saison du FCSM. Des Verts que retrouvent les Jaune et Bleu en ouverture de saison, le 8 août.

« Solide au duel et précieux dans le domaine aérien de par son mètre quatre-vingt-onze, le natif de Marrakech fait son retour en Franche-Comté trois ans après pour apporter toute son expérience et ses qualités à l’arrière-garde sochalienne », commente le FC Sochaux-Montbéliard. Il a signé jusqu’en 2027.