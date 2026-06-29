FC Sochaux : l’attaquant Mathis Clairicia rejoint l’équipe

Le FCSM poursuit ses recrutements (lire notre article). Le club vient d’officialiser sa troisième recrus. Pour assurer un renfort offensif, le choix du FC Sochaux-Montbéliard s’est porté sur Mathis Clairicia. L’attaquant de 23 ans quitte le VFL Bochum en Allemagne pour rejoindre les rangs des Lionceaux pour les deux saisons prochaines, plus une en option. Formé dans l’Essonne, il rejoint à 15 ans le Football Club Fleury.

Après une saison en tant que capitaine où il marque treize buts, le jeune joueur poursuit sa formation au centre du Clermont Foot. En seulement deux saisons avec les U19 Nationaux et la National 3, Mathis Clairicia inscrit 16 buts en 25 rencontres, des performances qui lui ouvrent les portes du National 2 avec le Thonon Évian Grand Genève Football Club.