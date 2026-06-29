FC Sochaux : l’attaquant Mathis Clairicia rejoint l’équipe

Le FCSM poursuit ses recrutements (lire notre article). Le club vient d’officialiser sa troisième recrus. Pour assurer un renfort offensif, le choix du FC Sochaux-Montbéliard s’est porté sur Mathis Clairicia. L’attaquant de 23 ans quitte le VFL Bochum en Allemagne pour rejoindre les rangs des Lionceaux pour les deux saisons prochaines, plus une en option. Formé dans l’Essonne, il rejoint à 15 ans le Football Club Fleury.
Après une saison en tant que capitaine où il marque treize buts, le jeune joueur poursuit sa formation au centre du Clermont Foot. En seulement deux saisons avec les U19 Nationaux et la National 3, Mathis Clairicia inscrit 16 buts en 25 rencontres, des performances qui lui ouvrent les portes du National 2 avec le Thonon Évian Grand Genève Football Club.
Le numéro 91
Son premier contrat professionnel, il l’obtient en 2024 à La Berrichonne de Châteauroux. Après une saison en réserve, il se démarque lorsqu’il rejoint le championnat de National. Une statistique à retenir : 10 buts en 24 rencontres dont un triplé face au Nîmes Olympique.
Il sera alors remarqué par le VFL Bochum, pensionnaire de deuxième division allemande. Après un passage en prêt au FC Alverca lors de la seconde partie de la saison 2025/2026, Mathis Clairicia poursuivra avec le maillot du FCSM. Il portera désormais le numéro 91.
🦁🖊️ Mathis Clairicia est Sochalien !— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) June 29, 2026
🤝 Le puissant attaquant au grand gabarit arrive en provenance du @VfLBochum1848eV et s'engage pour les 2⃣ prochaines saisons avec le FCSM.
Bienvenue chez toi, Mathis ! 💛💙#MercatoFCSM pic.twitter.com/ZtWE0yDLQm