FC Sochaux : Ethan Cortes, un jeune milieu offensif comme 2e recrue

L’été dernier, alors que Bastia est rétrogradé, Ethan Cortes file en Grèce et signe son premier contrat professionnel à l’Olympiakos. « Évoluant principalement avec la catégorie U19, le jeune offensif dispute notamment la Youth League (Ligue des champions des jeunes), où il inscrit un but dès sa première apparition face à Arsenal », indique le club. En 12 rencontres avec les U19, il inscrit 3 buts et délivre 2 passes décisives.

Ce recrutement « s’inscrit pleinement dans le projet de développement des jeunes joueurs que nous souhaitons mener au club », justifie Julien Cordonnier, le manager général. Le joueur vient dans le Doubs en post-formation, élément clé de la politique économique du club : former, pour revendre. Le club forme lui-même ses joueurs, grâce au centre de formation, mais il ne s’interdit pas, s’il identifie un jeune, de le recruter pour finaliser sa formation à Sochaux, à l’image d’Ethan Cortes. « C’est un jeune joueur avec du potentiel, qui possède encore une belle marge de progression », conclut Julien Cordonnier.