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FC Sochaux : Ethan Cortes, un jeune milieu offensif comme 2e recrue

Le milieu offensif du FC Sochaux Ethan Cortes, entouré par Julien Cordonnier et Clément Calvez.
Le milieu offensif du FC Sochaux Ethan Cortes, entouré par Julien Cordonnier et Clément Calvez. | ©FCSM
En bref

Le FC Sochaux-Montbéliard vient d’annoncer une 2e recrue. Il s’agit du milieu offensif Ethan Cortes, âgé de 18 ans. Un profil qui s’inscrit dans une logique de post-formation.

C’est une nouvelle recrue au milieu de terrain que confirme le FC Sochaux-Montbéliard, ce mercredi 24 juin. Après Victor Lobry (lire notre article), c’est au tour d’Ethan Cortes de rejoindre l’effectif des Jaune et Bleu. C’est un jeune milieu offensif de 18 ans, gaucher. « Après un court passage à l’Olympique Lyonnais, Ethan Cortes retrouve le sud et l’Olympique de Marseille, où il poursuit sa formation jusqu’en U16. En 2023, l’avant-centre rejoint l’AC Ajaccio et intègre les U17 Nationaux, avant de poursuivre avec les U19 la saison suivante », détaille le FC Sochaux dans son communiqué de presse.

FC Sochaux-Montbéliard [dossier complet]

Ethan Cortes en post-fomation au FC Sochaux

L’été dernier, alors que Bastia est rétrogradé, Ethan Cortes file en Grèce et signe son premier contrat professionnel à l’Olympiakos. « Évoluant principalement avec la catégorie U19, le jeune offensif dispute notamment la Youth League (Ligue des champions des jeunes), où il inscrit un but dès sa première apparition face à Arsenal », indique le club. En 12 rencontres avec les U19, il inscrit 3 buts et délivre 2 passes décisives.

Ce recrutement « s’inscrit pleinement dans le projet de développement des jeunes joueurs que nous souhaitons mener au club », justifie Julien Cordonnier, le manager général. Le joueur vient dans le Doubs en post-formation, élément clé de la politique économique du club : former, pour revendre. Le club forme lui-même ses joueurs, grâce au centre de formation, mais il ne s’interdit pas, s’il identifie un jeune, de le recruter pour finaliser sa formation à Sochaux, à l’image d’Ethan Cortes. « C’est un jeune joueur avec du potentiel, qui possède encore une belle marge de progression », conclut Julien Cordonnier.

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