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Avec Victor Lobry, le FC Sochaux tient sa première recrue estivale

Victor Lobry a signé jusqu'en 2028 au FC Sochaux-Montbéliard.
Victor Lobry a signé jusqu'en 2028 au FC Sochaux-Montbéliard. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard annonce sa première recrue estivale, avec l’arrivée du milieu de terrain Victor Lobry. Il signe pour deux ans.

Un mois après avoir signé son retour en Ligue 2 (lire notre article), Le FC Sochaux-Montbéliard annonce sa première recrue du mercato estivale. Il s’agit du milieu de terrain Victor Lobry. Une annonce formulée le jour de ses 31 ans. Il a signé jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

Victor Lobry compte 172 matches en Ligue 2 BTK. Il a été formé au Stade de Reims. « À l’été 2017, le milieu de terrain rejoint le Limoges FC en National 2. Auteur de 29 matches et 5 buts, ses performances lui permettent de franchir un nouveau cap en rejoignant le Tours FC, alors en National (actuelle Ligue 3), replace le FC Sochaux, dans son communiqué. Après une saison à Tours puis une autre à l’US Avranches, le natif de Soissons découvre le monde professionnel et la Ligue 2 BKT en rejoignant le Pau FC. Le gaucher s’adapte rapidement au deuxième échelon national. En deux saisons, il dispute 74 rencontres, inscrit 8 buts et délivre 10 passes décisives. »

Victor Lobry s'est révélé à Pau

En 2022, Victor Lobry a rejoint l’AS Saint-Étienne, toujours en Ligue 2, avant de poursuivre à Guingamp en janvier 2024, puis à Amiens. Le club a annoncé son intention de recruter un joueur de calibre Ligue 2 par ligne, pour renforcer son effectif. Un effectif qui a déjà perdu Elson Mendes, qui a rejoint la Turquie, à un an de la fin de son contrat. Le FC Sochaux a récupéré environ un million d’euros sur ce transfert.

Les Jaune et Bleu reprennent le chemin de l’entraînement le 29 juin. Ils partiront en stage au Chambon-sur-Lignon du 11 au 17 juillet. Le club souhaiterait que le mercato soit bouclé à cette date.

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