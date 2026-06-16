Avec Victor Lobry, le FC Sochaux tient sa première recrue estivale

Un mois après avoir signé son retour en Ligue 2 (lire notre article), Le FC Sochaux-Montbéliard annonce sa première recrue du mercato estivale. Il s’agit du milieu de terrain Victor Lobry. Une annonce formulée le jour de ses 31 ans. Il a signé jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

Victor Lobry compte 172 matches en Ligue 2 BTK. Il a été formé au Stade de Reims. « À l’été 2017, le milieu de terrain rejoint le Limoges FC en National 2. Auteur de 29 matches et 5 buts, ses performances lui permettent de franchir un nouveau cap en rejoignant le Tours FC, alors en National (actuelle Ligue 3), replace le FC Sochaux, dans son communiqué. Après une saison à Tours puis une autre à l’US Avranches, le natif de Soissons découvre le monde professionnel et la Ligue 2 BKT en rejoignant le Pau FC. Le gaucher s’adapte rapidement au deuxième échelon national. En deux saisons, il dispute 74 rencontres, inscrit 8 buts et délivre 10 passes décisives. »