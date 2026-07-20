Landry Nomel rejoint le FC Sochaux qui perd Aymen Boutoutaou

12 buts et 5 passes décisives. C’est le bilan d’Aymen Boutoutaou avec le FC Sochaux-Montbéliard, lors de la saison 2025-2026. Arrivé lors du mercato estival 2025, l’attaquant d’origine algérienne est l’un des principaux visages de la montée en Ligue 2 et du beau parcours des Jaune et Bleu. Sa technique soyeuse a souvent envoûté le public du stade Bonal, tout comme ses buts splendides à l’image de son lob inscrit contre Orléans en début de saison ou contre Paris 13 Atletico, au cœur de l’hiver et d’un match sans saveur.

Le FC Sochaux-Montbéliard n’avait pas prévu de vendre le joueur et avait même formulé plusieurs offres. Mais le club roumain du Steaua Bucarest a mis la main au portefeuille pour s’attacher les services du joueur. Le club a dépensé 1,35 million d’euros, selon des médias roumains, soit près de 10 % du budget du club envisagé pour la saison prochaine. Et a convaincu le joueur de rejoindre son projet, en lui proposant un salaire annuel évoqué entre 500 et 600 000 euros.