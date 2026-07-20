Landry Nomel rejoint le FC Sochaux qui perd Aymen Boutoutaou

12 buts et 5 passes décisives. C’est le bilan d’Aymen Boutoutaou avec le FC Sochaux-Montbéliard, lors de la saison 2025-2026. Arrivé lors du mercato estival 2025, l’attaquant d’origine algérienne est l’un des principaux visages de la montée en Ligue 2 et du beau parcours des Jaune et Bleu. Sa technique soyeuse a souvent envoûté le public du stade Bonal, tout comme ses buts splendides à l’image de son lob inscrit contre Orléans en début de saison ou contre Paris 13 Atletico, au cœur de l’hiver et d’un match sans saveur.
Le FC Sochaux-Montbéliard n’avait pas prévu de vendre le joueur et avait même formulé plusieurs offres. Mais le club roumain du Steaua Bucarest a mis la main au portefeuille pour s’attacher les services du joueur. Le club a dépensé 1,35 million d’euros, selon des médias roumains, soit près de 10 % du budget du club envisagé pour la saison prochaine. Et a convaincu le joueur de rejoindre son projet, en lui proposant un salaire annuel évoqué entre 500 et 600 000 euros.
5 buts et 8 passes la saison dernière pour Landry Nomel
Malgré ce départ, le FC Sochaux-Montbéliard annonce l’arrivée de l’ailier Landry Nomel, âgé de 28 ans. Il vient du FC Stade-Lausanne-Ouchy. Le joueur a été formé au Sco d’Angers. « C’est lors de la saison 2021/2022 de National avec l’US Concarneau qu’il se révèle, inscrivant 5 buts et délivrant 4 passes décisives. Ses performances lui ouvrent les portes de la Ligue 2, qu’il découvre la saison suivante sous le maillot du Valenciennes FC où il dispute 15 rencontres », développe le club, dans son communiqué de presse.
La saison dernière, il a marqué 5 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs.