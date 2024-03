SPA : les habitants du hameau de Froideval déboutés par le tribunal administratif

Selon les associations, la délibération adoptée par le conseil municipal de Danjoutin « s’appuie sur une étude environnementale insuffisante » et « qu’il n’est pas démontré qu’il n’existe pas d’autres sites moins sensibles écologiquement susceptibles de l’accueillir. »

Le Sifou, lui, a soutenu dans son mémoire de défense que la requête était irrecevable et que les moyens soulevés n’étaient pas fondés. Les différents partis ont été reçus le 6 mars. Le juge des référés, Alexis Pernot, a estimé qu’ « aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». Rejetant la requête des associations. Le tribunal administratif met également à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au Sifou, au titre de l’article de L. 761-1.

Damien Meslot, qui a pris connaissance de cette décision, annonce que le déboisement a démarré le 8 mars. « Il faut que les habitants choisissent la voie de la concertation. Je les invite à ne pas continuer. Car les amendes seront de plus en plus élevées.» Il expose que le projet suit son cours « au rythme prévu » et qu’il se fera bien « à cet endroit ».