Danjoutin : pourquoi le projet de déménagement de la SPA fait des remous

Par téléphone, Emmanuel Formet, maire de Danjoutin, explique avoir « longuement communiqué sur le projet ». Au gré des différentes concertations publiques mais aussi d’une communication dans les journaux communaux, sur leur site, application et par voie de presse. « Il ne faut pas oublier que le projet n’est pas nouveau. Le site a été pré-sélectionné il y a six ans déjà. »

Le président du Grand Belfort, Damien Meslot ajoute : « Il n’y aura pas 2,5 hectares déboisés, mais un seul. Et 1,5 hectares sera replanté ensuite. » Aussi, que la plupart des habitants du hameau se trouvent à 800 mètres du hameau. Et pour ceux qui sont plus près, la « réglementation impose 100 mètres entre une SPA et des habitants. Là nous sommes à 300 mètres ».

« Nous en avons beaucoup parlé. Les personnes qui disent ne pas être au courant ne lisent pas la presse. Cela fait deux ans que l’on évoque ce projet. Nul ne pouvait l’ignorer », se défend-il. « Je comprends les inquiétudes mais il faut savoir que les boxes seront insonorisés. La SPA sera conforme et tire les enseignements d’autres SPA refaites à neuf que nous avons visité. »

Le collectif, qui n’est pas convaincu par tous ces arguments, explique par ailleurs qu’il ne souhaite pas que des raccourcis soient faits. « Ce n’est pas que l’on ne veut pas sauver les bêtes, mais nous voulons être force de proposition sur des projets qui ne seront pas destructeurs pour l’environnement, qui ne généreront pas trop de nuisances et qui seront vraiment dans le bien-être des animaux accueillis (à côté de la voie ferrée, vraiment ?) », tempête une personne du collectif qui explique que les habitants de Froideval se laisse la possibilité de travailler avec l’association du hameau de Froideval pour constituer un dossier et aller jusqu’au tribunal administratif.