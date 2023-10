À la SPA de Belfort, une mort programmée entre baisse des dons et hausse des coûts

« Nous pourrions faire le choix de ne pas réagir, de réduire simplement la voilure de personnel et d’animaux, mais nous aimons les animaux. L’hypothèse ne nous séduit pas », expose Michel Mouhat. Cela impliquerait des choix : laisser de côté des chiens et chats abandonnés. « C’est inimaginable », confie-t-il.

Aujourd’hui, la SPA est déjà contrainte de réduire la voilure pour d’autres raisons. Avec de plus en plus d’abandons de chiens de races comme les American Staffordshire Terrier, les malinois, ou encore les chiens de chasse, les adoptions sont plus difficiles. Cela enraye le roulement et le rythme des adoptions.

La deuxième solution envisagée : ne rien faire et attendre le dépôt de bilan. Ce n’est pas l’idée, ni la volonté de l’association et des bénévoles. Elle attend un sursaut. Des donateurs. Du public en général. Des entreprises « qui ont pu se mobiliser par le passé ». Peut-être aussi, une hausse des subventions. Tout est espéré. « Les réserves de la SPA avoisinent 500 000 euros. Et il faut penser que chaque jour coûte environ 1 000 euros…Nous sommes sur une espérance de vie d’un an et demi, deux ans tout au plus. Après, ce sera terminé », redoute l’association.