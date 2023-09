Plus de 11 000 Socios pour le FC Sochaux-Montbéliard

« On vous remercie toutes et tous de vous être mobilisés », poursuit le président. L’association tient son assemblée générale le 27 septembre. En quelques semaines, elle est passée de 300 membres à plus de 10 000 adhérents. Chiffre symbolique qui permet de confectionner un maillot avec tous les noms des participants à la levée de fonds (lire notre article), qui sera porté par les joueurs. L’association veut continuer de se mobiliser pour « assurer un avenir et assurer une pérennité au FC Sochaux. » Cela sera mené en étant administrateur du club, auprès des autres actionnaires, « pour réussir la restructuration du club, pour le remettre à flots », énumère Mathieu Triclot. Et d’ajouter, également : « Pour réussir la transformation vers un modèle de société coopérative. » De conclure : « Ça nous ouvre vers la suite de l’histoire. » Sochaux vivra.