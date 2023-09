Sociochaux : après le sauvetage, l’heure de la reconstruction

Et puis il y a eu Nenking. La vente sur le fil. Et Samuel Laurent, ancien directeur général français, qui ne croit pas du tout au projet de l’association. « Il ne croyait pas à l’attachement des supporters, il ne voyait que les résultats et n’avait pas de considération pour les supporters. » Le Havre, Bastia, Guingamp, Mathieu Triclot voit que d’autres projets d’actionnariat populaire fonctionnent. Mais il a du mal à y croire alors que l’opacité devient totale pendant toute cette période avec le groupe Nenking.

« Nous en étions arrivés à un point où je voulais dissoudre l’association. Nous étions blacklistés de toutes les réunions liées aux supporters. On était sans objet. On ne foutait plus rien depuis deux ans », raconte le président de l’association, sans filtre. « On est passé certaines fois à une voix de dissoudre l’association. On aurait filé la tune aux Restos du coeur. » Il se remémore l’été dernier, bien différent de celui vécu cette année. « On était complètement en sommeil. De toute manière, l’association, c’était la traversée du désert. »

Alors, quel parcours, maintenant que les socios sont 9 000. Ils sont répartis dans quasi tous les départements français, et dans une trentaine de pays du monde. « C’est complètement dingue. » Mathieu et Léna n’en reviennent toujours pas. « Mon fer de lance, c’est de créer un canal Discord où tous les adhérents pourront discuter. Nous avons explosé les plafonds de WhatsApp, on ne savait même pas que c’était possible », raconte-t-elle, des étoiles plein les yeux.

Mathieu secoue la tête et revient sur cet été, les yeux dans le vague. Sur le basculement, le début de la fin. « Avec un peu de recul, je me remémore m’être dit que la responsabilité était effroyable. Début juillet, on savait. On savait qu’on allait prendre une pelle et enterrer nos vacances. »