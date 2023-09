Retrouvez votre nom sur le maillot du FCSM grâce à Sociochaux

10 000 ! tel est l’objectif. Si la levée de fonds de Sociochaux atteint 10 000 participants, le Football-Club Sochaux-Montbéliard et l’équipementier Eldera éditeront un maillot pour l’équipe avec le nom des 10 000 donateurs inscrits dessus, a annoncé l’association Sociochaux ce lundi soir, à l’occasion de l’émission 100% FCSM sur France Bleu Belfort Montbéliard. Ce lundi soir, 9 218 contributeurs avaient participé, pour un montant de plus de 665 000 euros. Et la cagnotte se termine le 18 septembre.