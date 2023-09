Jean-Claude Plessis : « Un plan social est prévu »

Nous avons repris le club avec ses dettes. L’apport des associés a couvert le déficit. Il ne faut pas en créer de nouveau. Le but est de tout éponger. L’objectif, surtout, c’est de se maintenir. Si on ne se maintient pas, on ne discute même plus. Le centre de formation disparaitrait et on repartirait de zéro (en cas de relégation, le club perdrait son statut professionnel, donc son centre de formation, NDLR).