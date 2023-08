EIMI devient le principal partenaire du FC Sochaux-Montbéliard

L’équipe première est engagée dans le championnat de National 1, après un été de tous les dangers et aux nombreux rebondissements. Il a conservé son statut professionnel, le centre de formation et son actionnariat a changé ; il a été vendu par les Chinois de Nenking à un projet piloté par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez. De nombreux acteurs économiques et politiques locaux et de supporters, via Sociochaux, s’investissent dans ce nouveau chapitre du club. « Le FC Sochaux-Montbéliard remercie EIMI pour son engagement fort à ses côtés », commente le club.