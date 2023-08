« Les porteurs du projet FCSM 2028 et l’Association Sociochaux ont conclu ce mardi 15 août 2023 un accord historique, à l’occasion du bouclage d’un deuxième tour de table d’investisseurs privés, annoncent le club et l’association Sociachaux dans un communiqué commun. L’adhésion de l’association Sociochaux à FCSM 2028 entérine, en cas d’inscription du FCSM en championnat de National 1, le principe de l’entrée de l’association Sociochaux au capital et à la gouvernance du Club, avec comme objectif la création d’une future Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) aux côtés des autres parties prenantes du Club (collectivités, salariés, licenciés, autres associations de supporters, etc.). L’association support du Club a également choisi de rallier FCSM2028 à cette occasion.

Cet accord prévoit que la levée de fonds des supporters via Sociochaux soit versée, à hauteur de 400 000€ en deux versements, aux côtés des autres investisseurs privés réunis dans le véhicule juridique choisi pour porter la reprise du Club, à savoir la fiducie de droit français dénommée “FCSM 2028”

Il répond à l’urgence et concrétise l’immense mobilisation des supporters (qu’ils soient sochaliens ou d’autres clubs, de la Franche-Comté comme du monde entier) pour aider à la survie et au renouveau du FC Sochaux-Montbéliard. Il dessine aussi la voie à suivre pour la reconstruction du club sur la durée, appuyée sur toutes ses parties prenantes.

Cet apport symbolise l’union sacrée pour sauver le FC Sochaux-Montbéliard, et confortera le dossier que les porteurs du projet FCSM2028 défendront devant la DNCG prévue ce jeudi 17 août.

Le FC Sochaux-Montbéliard a été à l’origine de nombreuses innovations dans le football français : le professionnalisme, la détection ou la formation avec les Lionceaux, puis la création d’un centre de formation. Si les instances lui donnent le feu vert, il s’attachera à préserver un modèle de football populaire et économiquement pérenne, en le modernisant par l’intégration des forces de son territoire et l’intégration des supporters à sa gouvernance.

Les acteurs du projet “FCSM 2028” entendent poursuivre la mobilisation en continuant à recueillir les investissements de tous les acteurs économiques qui veulent participer au renouveau du Club. Toutes les personnes intéressées peuvent adresser un email pour recevoir plus d’informations à l’adresse fcsm2028@poulmaire.com.

L’Association Sociochaux annonce quant à elle que sa levée de fonds est prolongée au-delà du délai d’un mois initialement prévu, sous condition d’une décision favorable de la DNCG et des instances. Sociochaux souhaite ainsi que chaque supporter du FC Sochaux-Montbéliard puisse devenir co-propriétaire du club. Cette campagne sera menée en collaboration active avec le FC Sochaux-Montbéliard. »

Ce mercredi à 14 h 30, les Sociochaux ont collecté plus de 425 000 € sur leur cagnotte en ligne. L’objectif est maintenant de 500 000 €.