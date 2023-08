Le FC Sochaux-Montbéliard jouera en National 1 en 2023-2024

Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez sont-ils en train de réussir leur pari de sauver le FC Sochaux-Montbéliard et de l’engager dans une nouvelle aventure et de nouvelle ambitions, à l’horizon de son centenaire en 2028 ? Une première étape a été franchie en ce sens ce jeudi 17 août, à l’issue de l’audition par le DNCG. Le club annonce en effet ce soir dans un communiqué que « l’ inscription au championnat de National et le maintien de son statut professionnel (…) lui a été accordé à l’issue de l’audience qui s’est tenue devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG) ce jeudi 17 août et a été validé par la LFP. La FFF statuera dans les prochaines heures. Cette réponse positive permet d’entériner la cession par le groupe Nenking de l’intégralité de ses actions au profit d’un groupe d’acteurs économiques locaux regroupés sous la bannière “FCSM 2028”.

FCSM 2028, qui a été rejoint par l’association “Sociochaux”, des collectivités publiques et des acteurs du territoire, a l’ambition collective de sauver le club de la faillite avant de lui redonner toutes ses lettres de noblesse (…)

Les nouveaux dirigeants vont désormais œuvrer à la mise en place de leur projet, avec comme première priorité la construction d’une équipe sportive compétitive, afin de faire bonne figure en championnat National dont le premier rendez-vous pour le FCSM est fixé le vendredi 25 août sur la pelouse du Red Star FC.

Le FC Sochaux-Montbéliard remercie l’ensemble des parties prenantes, à tous les degrés et quel qu’ait été le niveau de leur aide. Elles sont à l’origine d’une mobilisation sans précédent pour sauver NOTRE Club. Il conviendra de garder en mémoire ce moment historique d’union sacrée avec l’objectif de célébrer notre 100e anniversaire au sein de l’élite du football français. »

Sur son site, la ligue de football professionnel mentionne bien l’inscription en National 1, avec cette précision : « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la FFF »

Le maire de Belfort et président du Grand Belfort s’est d’ores et déjà félicité de cette décision : « C’est une excellente nouvelle pour les salariés, les joueurs et les jeunes du centre de formation, ainsi que pour l’ensemble de notre région, indique-t-il dans un communiqué. Mais ce n’est qu’une étape, il nous faut préparer la suite et le Grand Belfort confirme son soutien au FCSM à hauteur de 1 M€, qui sera voté lors du prochain conseil communautaire. Nous sommes tous impatients de retrouver notre équipe et ses supporters au stade Bonal »

Martial Bourquin, maire d’Audincourt, a également réagit dans un communiqué publié en début de soirée: “C’est un vrai soulagement. Merci à Jean-Claude Plessis et à l’extraordinaire mobilisation des supporters, les Sociochaux ! Son engagement, sa détermination et sa vision pour le FCSM permettent de sauver le club et de faire ainsi le premier pas vers la reconstruction. Redémarrer en National 1, c’est bien sûr une épreuve mais d’autres clubs ont réussi : Strasbourg, Guingamp. Cela prendra du temps, l’horizon est pour 2028, mais l’essentiel est de repartir sur de bases financières et sportives saines, avec des investisseurs et des partenaires qui aiment sincèrement le foot et notre club. Évoluer en National 1, c’est aussi permettre au centre de formation de continuer son excellent travail auprès de la jeunesse, de l’avenir du club. Aujourd’hui, l’espoir renaît. Merci pour toute la ferveur que chacun a mis pour soutenir le club dans cette épreuve : Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, les Sociochaux, les partenaires, les investisseurs, les collectivités… Nous devrons continuer d’être présents à Bonal, à chaque match. Sochaux vivra !”