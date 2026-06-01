PUB

Montbéliard : l’école Sbarro prépare son déménagement pour l’ex Mattern Lab

La cabine de matériaux composites où est préparé le moule du prochain proto Sbarro. Elle restera au lycée Tillon après le déménagement.
La cabine de matériaux composites où est préparé le moule du prochain proto Sbarro. Elle restera au lycée Tillon après le déménagement. | ©Le Trois – P.-Y.R.
Reportage

L’école de formation de prototypistes Sbarro va quitter cet été le lycée Germaine-Tillon pour s’installer provisoirement dans les locaux de l’ex Mattern Lab, à Sochaux.

L’école de formation Espera Sbarro vit ses dernières journées au sein du lycée Germaine-Tillon. Durant l’été, elle va déménager pour s’installer dans un premier temps dans les locaux de l’ex Mattern Lab, avec pour destination finale, sans doute en 2030, le « bâtiment M » de l’UTBM, à Montbéliard (en face de Numérica). Au Mattern Lab, l’école Sbarro occupera environ la moitié des 2 500 m² disponibles (elle occupe environ 1500 m² actuellement au lycée Germaine-Tillon).

Antony Weck, directeur de l’école Sbarro, espère ainsi gagner en autonomie et en visibilité. En autonomie, parce que les contraintes d’accès liées au fonctionnement et à la sécurité d’un lycée ne facilitent pas l’organisation de visites de clubs automobiles (les demandes sont nombreuses) ou la participation à des salons et expos le week-end. En visibilité, parce qu’un hall d’expo sera aménagé de façon à présenter au public les protos nés dans cette école qui forme des prototypistes (Elle prépare à un diplôme de prototypiste).

« Pouvoir exposer nos voitures sera un vrai plus », s’enthousiasme Antony Wenck. Alors qu’elle est réputée internationalement pour la qualité de sa formation et les compétences de ses diplômés, l’école Sbarro souffre d’un déficit de notoriété localement, parfois même parmi les politiques et les décideurs.

Prochaine rentrée en septembre 2027

Ce déménagement n’est pas une mince affaire. A tel point que, finalement, il a été décidé de ne pas organiser de formation en 2026-2027 à l’école Sbarro. « Ce sera une année blanche », explique François Jouffroy, responsable de la communication de l’UTBM. L’organisation du déménagement a demandé le lancement d’un appel d’offres, avec les délais que cela impose.

Parmi les équipements de l’école, la cabine d’aspiration des matériaux composites et solvants (d’environ 45 m²) n’est pas déménageable et restera donc au lycée. L’école va donc faire l’acquisition d’une nouvelle cabine, cette fois modulable et démontable, de façon à pouvoir être déménagée. Elle représente un investissement de 190 000 euros.

Si l’année 2026-2027 sera une année blanche côté stagiaires, l’équipe de l’école Sbarro (5 formateurs et un gestionnaire) ne va pas chômer : ses membres vont assurer eux-mêmes la reconfiguration du site au Mattern Lab, avec de forts enjeux de sécurité pour l’utilisation des solvants ou des résines de matériaux composites). Ce sera aussi l’occasion de remettre en état d’anciens protos, de revoir la maquette pédagogique de la formation).

Et début 2027 commenceront les actions de promotion de la formation pour engager le recrutement de nouveaux stagiaires pour la rentrée de septembre 2027. L’école accueille 14 élèves durant cette année 2025-2026 ; elle peut en accueillir jusqu’à 25. Le coût de la formation est d’environ 11 000 euros que les stagiaires financent soit sur fonds propres, soit via des aides de France Travail. « Les stagiaires viennent ici chercher de la pratique », explique Antony Weck. A l’instar de deux élèves ingénieurs de l’UTBM qui sont venus compléter leur formation initiale pendant dix mois à l’école Sbarro.

Deux protos par an

L’école présente chaque année deux proto, qui font généralement un tabac sur les réseaux sociaux. Cela a été le cas de celle présentée en mars, inspirée de la Peugeot 104 ZS des années 1980 (lire l’article). Le prochain proto (voir le diaporama ci-dessous) sera présenté dans quelques jours. Il est réalisé sur base d’une Citroën Méhari et inspiré d’un SUV Ford. Te travail sur ce proto a débuté en février et il est en cours d’assemblage. Ce vendredi 29 mars, les stagiaires finalisaient le moule pour en réaliser la carrosserie.

L’école a été fondée dans les année 1990 par le designer italien Franco Sbarro. Lorsqu’elle est arrivée en Franche-Comté, elle a d’abord élu domicile à Pontarlier. Elle a ensuite été installée à Etupes, puis au lycée Viette (maintenant lycée Tillon, depuis la fusion des lycées Viette et du Grand-Chênois). Elle a intégré l’UTBM (université de technologie de Belfort-Montbéliard) en 2009.

Ses prochaines implantations seront donc successivement l’ex Mattern Lab, puis le bâtiment M, ou des synergies sont espérées avec d’autres filières de l’UTBM, comme les formations en ergonomie ou sur l’IA adaptée au développement de véhicules, ne serait-ce que dans l’utilisation du matériel.

[ Le prochain proto de l'école Sbarro en images ]

La maquette du prochain proto de l'école Sbarro, qui sera présenté en juin 2026.
Le prochain proto de l'école Sbarro est en cours de montage, fin mai 2026.
Le proto en cours de montage dans les locaux de l'école Sbarro en mai 2026.
Suspension pneumatiques au programme du proto Sbarro de juin 2026.
On distingue sous l'emplacement des siè-ges la batterie du moteur électrique du proto Sbarro de juin 2026.
Le travail sur le proto a débuté en février, pour une présentation en juin.
Le moule du proto de juin 2026 en cours de réalisation à l'école Sbarro, dans les locaux du lycée Germaine-Tillon de Montbéliard.

Photos prises par Pierre-Yves Ratti

Nos derniers articles

Le tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs.

Doubs : un ado interpellé après s’être filmé en train de torturer un chat

Un adolescent de 16 ans suspecté de s'être filmé en train de torturer un chaton et d'avoir diffusé les images sur un réseau social a été interpellé dans le Doubs, a-t-on appris mardi auprès du parquet.
Gourdes offertes aux écoliers de Belfort, floquées à l'effigie de la Ville de Belfort avec le slogan : "Belfort mordu de sport".

Belfort : la fronde monte pour sauver les interventions de sport et de musique

Les interventions sport et musique de la Ville de Belfort dans ses écoles sont arrêtées à partir du mois de septembre. Une mesure d’économie avancée par la mairie. La contestation monte pour préserver cette politique volontariste. Une pétition est en ligne.
,
Antonio Filosa, directeur général de Stellantis?

Stellantis va investir « plus d’un milliard d’euros en France » dont 40 % à Mulhouse

Les investissements de Stellantis en France investissement seront réparti à 50 % en recherche et développement, 40% dans le site de Mulhouse et 10 % dans d'autres sites.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

94 Appartements6 Immeubles62 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC