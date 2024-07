Sochaux : l’aventure du Mattern Lab est officiellement terminée

L’association faisait face à un problème d’équilibre économique, notamment provoqué par un loyer important, payé à la société d’économie mixte SEM PMIE. « Si l’ensemble des parties prenantes a su s’investir dès 2018 pour obtenir le label “Territoire d’Innovation”, quelques années plus tard, les mêmes interlocuteurs n’ont pas su « jouer collectif » pour soutenir le Mattern lab », regrette Kévin Appointaire, le président de la structure depuis l’été 2023, au nom du conseil d’administration. L’association souligne le soutien de l’État et du conseil régional. En éludant, dans les remerciements, Pays de Montbéliard Agglomération, on comprend qui est visé lorsque l’on évoque des interlocuteurs qui n’ont pas joué collectif. Tous les tiers lieux « doivent leur existence à un soutien sans faille des collectivités locales », replace Kévin Appointaire, qui rappelle que le Mattern Lab devait jouer un rôle de formation, mais aussi d’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi, tout « en menant un travail de fond sur l’image de l’industrie en nord Franche-Comté ».