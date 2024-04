Sochaux : le Mattern Lab en passe d’être liquidé

Le conseil d’administration du Mattern Lab a décidé, le 2 avril, de mettre en œuvre les actions afin de commencer la liquidation de l’association. La décision revient à l’assemblée générale de l’association. Elle sera réunie « dans les semaines qui viennent », peut-on lire dans un mail de Kévin Appointaire, président par intérim de l’association depuis septembre 2023, à l’ensemble des adhérents et des partenaires du Mattern Lab, que Le Trois a pu consulter.

Le Mattern Lab (nos articles) est né en 2017, lorsque Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) construit son projet, avec le Grand Belfort, de Territoire d’innovation et de grande ambition (Tiga). En septembre 2019 (lire notre article), le projet du nord Franche-Comté est l’un des vingt-quatre projets nationaux retenus. Vingt-neuf actions avaient été définies, représentant un budget prévisionnel de 69 millions d’euros. Les aides de l’État via le TIGA représentaient alors 4,8 millions de subventions et 11,1 millions d’investissements de l’État. Le Mattern Lab faisait partie de ces projets. L’idée était de « créer un écosystème pour les PME du nord Franche-Comté, pour monter en compétence sur l’industrie 4.0 », replace Kévin Appointaire, joint ce vendredi matin, par téléphone. Le site devait aussi jouer un rôle « dans le domaine de la formation et de l’insertion », rappelle le Mattern Lab dans son courrier de jeudi. L’association a été créée en 2020. La soirée de lancement a été faite en janvier 2023. Dès 2022, le site accueille des manifestations, dont le festival des innovations Inouih. Un fab lab a été installé en février 2023. Et la nouvelle Peugeot E-3008 a été présentée en grande pompe en septembre 2023. Le nom du lieu était un hommage à Ernest Mattern, le penseur de l’usine sochalienne dans les années 1920.