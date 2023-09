Dans les coulisses du show de présentation de la nouvelle Peugeot 3008 au Matternlab

À l’entrée, un comité d’accueil attend les journalistes qui sont équipés de bracelets de couleurs différentes, selon leur groupe : bleu, vert, rose. Une couleur associée à un QR code, qui annonce le programme, millimétré, de cette journée si spéciale pour le dévoilement de cette nouvelle voiture (lire ici).

Immenses buffets, distribution de boissons pétillantes, de jus artisanaux, tout cela par des serveurs habillés très élégamment, la cérémonie a des airs de gala. Dans cet immense espace, une séparation a été construite pour créer des salles à l’ombre des regards pour cacher la voiture qui sera bientôt dévoilée. Deux vigiles veillent au grain, devant une entrée calfeutrée. « Follow me ». De jeunes recrus portent des pancartes de la couleur des bracelets pour rassembler par groupes les journalistes. Il est 11h53 lorsque tout le monde se rassemble religieusement, par couleur, devant la porte. Certains jouent des coudes pour rentrer plus facilement. Mais ils seront déçus, à l’intérieur, la voiture n’est pas encore visible. 12h pile, les meneurs rentrent, après avoir attrapé un carnet stylisé et un stylo offert par Peugeot. Plongés dans l’obscurité, se dressent devant eux des rideaux tactiles, interactifs cachant la voiture pour quelques instants encore. Les plus courageux s’avancent pour toucher le rideau, guidé par des effets sonores, ambiance fond marin. Il faudra attendre 12 minutes pour que le mur se relève. Un show musical et lumineux de deux minutes démarre. Sous les applaudissements, les prestations s’enchaînent. Linda Jackson, directrice générale du constructeur français Peugeot, entame le bal des discours. Dans le fond, d’immenses prompteurs dictent le speech. « Next level », « dynamique », « athlétique », « griffée », les descriptifs s’enchaînent sur la nouvelle voiture électrique et hybride.