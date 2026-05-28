Nord Franche-Comté : les organismes de formation courbent l’échine

En 2021, le budget global de la formation des demandeurs d’emploi était de 164,5 millions d’euros, selon les chiffres communiqués par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Après la crise du covid, l’Etat avait fortement investi dans la formation à travers le PIC (plan d’investissement dans les compétences) et le PRIC (plan régional d’investissement dans les compétences).

Il est cette année de 101,6 millions d’euros : 70 millions d’euros de la Région et 31,6 millions de l’Etat. En 2025, l’Etat avait versé à la Région Bourgogne-Franche-Comté 57 millions d’euros. « Les organismes de formation ont connu une période faste qui n’est plus la même aujourd’hui, relève Isabelle Liron, vice-présidente de la Région à la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, aux mutations économiques et au dialogue territorial. La Région a maintenu son budget à 70 millions d’euros en 2024, 2025 et 2026 comme elle s’y était engagée avec l’État, mais nous ne pourrons pas compenser son retrait. »

Elle précise également que la Région a fait le choix de prioriser les formations de niveau CAP (niveau 3). « Le Nord-Franche-Comté est un territoire qui est particulièrement marqué par une faible part de personnes (…) ; c’est un public prioritaire pour nous. Dans les choix qui ont été opérés, nous avons maintenu tous les dispositifs d’aide à l’acquisition de compétences de base et de préparation à la formation et/ou à l’emploi, que ce soit par le Dispositif Amont de la Qualification, ou le Dispositif de Formation Linguistique. Pour les dispositifs qualifiants, nous avons conservé toutes les formations de niveau 3, mais aussi celles de niveau 4, c’est-à-dire niveau Bac, dans les secteurs en très grande tension et qui recrutent, en particulier sur ce territoire : l’industrie, le BTP, l’agriculture et les services à la personne ».

Dans le Nord-Franche-Comté, 8 formations ont été supprimées, selon la vice-présidente, soit 64 places sur les 390 supprimées (16%) à l’échelle régionale.

Interrogée sur la possibilité pour France Travail de compenser cette baisse, Isabelle Liron souligne que « La compétence de France Travail sur la formation professionnelle repose sur la mise en place et le cofinancement de formations devant répondre à des besoins individuels des personnes en recherche d’emploi ». Cela passe par des abondements au CPF (compte personnel de formation) ou des POEI (Préparation opérationnelle à l’emploi – de durée courte). Mais France Travail est aussi soumis à des mesures d’économie, souligne la vice-présidente.

Le président du conseil régional, Jérôme Durain, a convié les organismes de formation attributaires de marchés de la Région à une réunion, fin juin. Elle aura pour but de « dresser avec eux le diagnostic de la situation et envisager l’avenir. La formation professionnelle a complètement évolué, et le contexte budgétaire n’est plus le même qu’il y a quelques années, souligne Isabelle Liron. Les organismes font face à un réel changement de modèle, et l’on voit que certains, qui dépendent quasiment uniquement des marchés publics, sont très fragiles. En même temps, la baisse de l’apprentissage ne les aide pas. Dans ce contexte, comment envisager l’avenir, leur donner de la visibilité, et mettre la Région à sa juste place dans le financement des parcours de formation de demandeurs d’emploi? À quel moment les entreprises doivent-elles prendre le relais ? »

Cette réunion se veut très ouverte et participative. « Il est surtout important que nous puissions redonner de la visibilité pour les années à venir, car nous ne pourrons pas vivre à nouveau les rebondissements de cette année, avec des annonces très tardives de l’engagement de l’État. La Région doit pouvoir retrouver un rôle de pilotage en propre, » affirme Isabelle Liron.