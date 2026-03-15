Les stagiaires de l’école Espera Sbarro dévoilent leur version de la Peugeot 104

« Je pense qu’on est tous fiers du rendu final », sourit Marion, stagiaire. La voiture sortie de l’atelier est mise sous le soleil du parvis de l’école. Encerclant la voiture, les stagiaires posent fièrement devant leur prototype. L’occasion pour eux de se remémorer les moments forts de cette expérience. « Le montage, c’est le moment où les deux équipes se rejoignent (les mécaniciens et les carrossiers, NDLR) et où on se rend mieux compte du résultat », explique Marion. Elle faisait partie de l’équipe mécanique et une impression l’a marquée : au début, lors des grosses pièces tout va très vite mais à partir du moment où l’équipe est passée sur les petites pièces tout a paru plus lent. « On avait l’impression que l’on n’avançait plus. Mais quand on regardait les anciennes photos du châssis, on se rendait compte que si on n’avançait pas si mal », se souvient l’équipe.

Pour l’équipe carrosserie, pas de doute, c’est la stratification qui les a marqués. Une étape qui leur a pris entre deux et trois semaines. « On passe l’essentiel du début de projet à faire un master, donc une maquette à taille réelle. Et un jour on doit faire la stratification qui consiste à poser les tissus et la résine », explique Thomas.

Quelle a été l’étape la plus difficile ? Ils sont tous unanimes mais le disent en rigolant : « Le vernis. » « En vrai, le dressage des surfaces, c’était pire ? » questionne Issa. Entre la demande de précision et de symétrie, cette étape semble lui avoir laissé un mauvais souvenir.