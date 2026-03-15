PUB

Les stagiaires de l’école Espera Sbarro dévoilent leur version de la Peugeot 104

La S-121, le prototype de la promotion 2025/2026 de l'Ecole Espera Sbarro UTBM.
Les stagiaires ont travaillé de novembre à février sur le prototype de la S-121. | ©Le Trois – Jade Belleville
Reportage

L’école Espera Sbarro UTBM vient de dévoiler le premier prototype de la promotion 2025/2026. La S-121 reprend les codes de la Peugeot 104 mais cette fois en version sportive.

tDans l’atelier de l’école Espera Sbarro UTBM à Montbéliard, les stagiaires sont en pause. Dans quelques minutes, la promotion, toute vêtue d’un bleu de travail floqué au nom de l’école, reprendront la conception de leur second prototype. Dans l’odeur de soudure, les outils et les machines les attendent. Mais aujourd’hui, l’accent est mis sur leur premier prototype, la S-121. Durant leur formation, les stagiaires de l’école de design automobile doivent produire deux prototypes (lire notre article). Le premier de la promotion 2025-2026 vient tout juste d’être dévoilé. 

14 stagiaires ont travaillé sur le prototype

« Je me suis dis : et si la Peugeot 104 avait participé au championnat du monde de rally, qu’est ce que cela aurait donné ? » explique Anthony Weck, directeur de l’école en se rappelant la genèse du projet. Alors, les quatorze stagiaires, sept carrossiers et sept mécaniciens, se sont penchés sur la question de novembre à février. « Officiellement, ça représente 35 heures de travail par semaine, donc un volume total de 1 250 heures », calcule le directeur de l’école. Même si quelques détails restent encore à peaufiner, le prototype est présenté. 

La voiture possède un châssis multitubulaire et un moteur 1.8 turbo implanté en position centrale arrière transversale. « La S-121 s’inspire de l’esprit brut de la 104 ZS pour en proposer une vision moderne, légère et entièrement orientée vers la piste », explique l’école sur ses réseaux sociaux.

[ En images ]

L'interieur de la S-121, le prototype de la promotion 2025-2026 de l'Ecole Espera Sbarro UTBM.
L'interieur de la S-121, le prototype de la promotion 2025/2026 de l'Ecole Espera Sbarro UTBM.
La S-121, le prototype de la promotion 2025/2026 de l'Ecole Espera Sbarro UTBM.
La S-121, le prototype de la promotion 2025/2026 de l'Ecole Espera Sbarro UTBM.

Photos prises par Jade Belleville

Le montage, le moment où la voiture se dévoile

« Je pense qu’on est tous fiers du rendu final », sourit Marion, stagiaire. La voiture sortie de l’atelier est mise sous le soleil du parvis de l’école. Encerclant la voiture, les stagiaires posent fièrement devant leur prototype. L’occasion pour eux de se remémorer les moments forts de cette expérience. « Le montage, c’est le moment où les deux équipes se rejoignent (les mécaniciens et les carrossiers, NDLR) et où on se rend mieux compte du résultat », explique Marion. Elle faisait partie de l’équipe mécanique et une impression l’a marquée : au début, lors des grosses pièces tout va très vite mais à partir du moment où l’équipe est passée sur les petites pièces tout a paru plus lent. « On avait l’impression que l’on n’avançait plus. Mais quand on regardait les anciennes photos du châssis, on se rendait compte que si on n’avançait pas si mal », se souvient l’équipe.  

Pour l’équipe carrosserie, pas de doute, c’est la stratification qui les a marqués. Une étape qui leur a pris entre deux et trois semaines. « On passe l’essentiel du début de projet à faire un master, donc une maquette à taille réelle. Et un jour on doit faire la stratification qui consiste à poser les tissus et la résine », explique Thomas.

Quelle a été l’étape la plus difficile ? Ils sont tous unanimes mais le disent en rigolant : « Le vernis. » « En vrai, le dressage des surfaces, c’était pire ? » questionne Issa. Entre la demande de précision et de symétrie, cette étape semble lui avoir laissé un mauvais souvenir.

Une cohésion de groupe chez les stagiaires

Le câblage de la boite de vitesse, le covering, le pare-choc… Chacun cite avec fierté sa participation à la voiture. « On a réussi à faire un projet très rapidement alors que l’on est que des débutants », développe Anne-Gaëlle alors que tout le groupe acquiesce ses propos. 

La promotion 2025-2026 compte quatorze stagiaires, un effectif plus bas que les années précédentes. Anthony Weck l’assure, malgré ce sous-effectif, la voiture remplit les objectifs fixés puisqu’elle sera exposée au salon Prestige Auto à Beaune en avril. « On a eu des promos, sur le papier, super fortes techniquement, mais ils n’ont pas réussi à collaborer au travail ensemble. » 

Pour suivre cette formation unique dans l’Hexagone, les stagiaires viennent de toute la France : Marseille, Lyon, Nantes, Rennes, Paris…

Nos derniers articles

,
Acte de vote. Une enveloppe électorale est insérée dans l'urne.

[EN DIRECT] Suivez le 1er tour des élections municipales dans le nord Franche-Comté

Le 1er tour des élections municipales se tient ce dimanche 15 mars 2026. La majorité des communes connaîtra ce dimanche soir son nouveau conseil municipal. Suivez les actualités de la journée et tous les résultats en direct, sur letrois.info
,
Acte de vote.

Municipales : plus de 2 millions d’électeurs appelés à voter en Bourgogne-Franche-Comté

Ce dimanche, 2 012 107 électeurs répartis dans les 3 685 communes de Bourgogne-Franche-Comté sont appelés à voter pour élire les nouveaux conseils municipaux et les nouveaux conseillers communautaires.
En 2024, 6,3 millions d'euros ont été redressés par l'Urssaf Franche-Comté. | ©Adobe stock

Franche-Comté : 8 millions d’euros de redressement pour travail dissimulé

Cinquante-six contrôles pour travail dissimulé ont été effectués en 2025 en Franche-Comté par l’Urssaf.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

90 Appartements8 Immeubles61 Maisons15 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC