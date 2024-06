Montbéliard : au coeur des derniers réglages du prototype Sbarro

« On est sur un modèle avec une conduite centrale, style McLaren F1, et deux places à l’arrière », détaillent les passionnés, au cœur de l’atelier. Cette année, le prototype est un hommage aux 25 ans de l’UTBM et au 15e anniversaire de la formation Sbarro au sein des locaux de l’université. « On a voulu faire une trois places, en référence aux trois sites de l’UTBM : Belfort, Montbéliard et Sevenans », détaille Anthony Weck.

Toutes les pièces sont fabriquées sur place, sauf les plaquettes de frein et disques, ainsi que le moteur. La voiture est équipée cette année du moteur de la Tesla Model 3. Les pneus sont fournis par Michelin. « On a des partenaires qui nous font des apports en nature. Ici, les pneus représentent environ 2 000 euros qu’on ne sort pas de notre poche », continue Anthony Weck. « Elle contient de très belles pièces. C’est une voiture qui a du style, qui en impose », jugent les élèves. Vers 16 h, ce vendredi, ils savaient qu’ils n’allaient pas quitter l’atelier de sitôt. « Je ne sais pas jusqu’à quelle heure on sera là, mais il faudra que la voiture soit finie pour demain », termine, sourire aux lèvres, Florian. Et l’opération sera réussie.