Le tribunal administratif, un acteur de la vie locale au service des citoyens

Une justice facile à saisir, rapide et proche des enjeux des citoyens, c’est ainsi qu’est présentée la juridiction administrative à Besançon lors de la venue du vice-président du Conseil d’État, Didier Tabuteau. « Nous sommes des juges de proximité », explique la présidente du tribunal administratif de Besançon, Cathy Schmerber. Pour de multiples raisons, détaille-t-elle. Déjà, parce que le tribunal administratif, géré par le Conseil d’Etat, permet à tout citoyen, entreprise ou association de contester une décision de l’Administration. Et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis la mise en place d’un service de télé-recours sur internet. « Nous avons encore des possibilités de recours par téléphone ou accueil physique pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’outil numérique », complète Didier Tabuteau.

Cette facilité de contact a permis à 2 052 affaires d’être jugées en 2022, dont 134 en urgence (référé) au tribunal administratif de Besançon, et ce sur l’ensemble de la Franche-Comté. Et cela continue d’augmenter. En 2023, sur les dix premiers mois de l’année, 1 854 affaires ont déjà été jugées, dont 124 référés. Il y a également une montée en puissance du nombre de procédures en référé (dossier urgent traité en 48 heures). « Ce type de procédures rencontre un succès croissant. C’est le signe du succès, cela veut dire que nous sommes perçus comme des juges que l’on peut saisir rapidement » , pointe Cathy Schmerber. Cette justice « nouvelle » pose tout de même quelques problèmes, notamment de personnels. Au tribunal administratif, ce sont 10 magistrats et 14 agents de greffe qui font vivre le tribunal et qui font « face à la diversité des saisines ». Une chambre des référés traite des dossiers urgents. Ce qui nécessite une mobilisation importante.

Pour autant, cela n’entraîne pas de lenteurs sur les autres procédures, nous assure-t-on. Le délai de réponse est de 8 mois et 2 jours pour le tribunal administratif de Besançon. Un délai inférieur à la moyenne nationale. Derrière, il y a « un taux d’appel excellent », avec 76,5% des décisions validées en appel, explique Pascale Rouselle, présidente de la Cour administrative d’appel de Nancy.