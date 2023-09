Laure Viellard : « Nous sommes dans un creux démographique »

Par ailleurs, le recrutement de l’école à partir de la 3e année avec des étudiants détenteur d’un Bac +2 est fragilisé par la mise en place du bachelor universitaire de technologie (BUT), un diplôme Bac +3 qui remplace le DUT, de niveau bac + 2. Les étudiants qui venaient après un bac + 2 à l’Esta viendront peut-être aussi après l’obtention de leur BUT, mais leur parcours à l’école sera de deux ans et non de trois. Un nouveau programme, totalement en apprentissage, pour les élèves de 4e et 5e année, a permis de recruter 30 nouveaux étudiants, apprécie Laure Viellard, « limitant » le repli des inscriptions. L’école va ouvrir une 4e spécialité (après industrie 4.0, Chem-bio tech, et transformation digitale) à la rentrée 2024. Le projet sera présenté à l’automne. Il s’inscrira dans les enjeux de la transition environnementale.