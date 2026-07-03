Eurockéennes : les bières en self-service pour cette édition 2026

« Vous voulez une bière ou deux ? », questionne une bénévole dans un des stands Heineken des Eurockéennes (lire notre article). « Une bière », répond le festivalier. « Appuyez ici », guide la bénévole. Pour cette édition 2026, le festival a fait appel à la société Drinkee. Les bières ne sont plus vendues dans les bars mais dans des distributeurs en self-service. « Un format déjà proposé sur des événements au stade Vélodrome à Marseille ou à Roland Garros à Paris », fait savoir l’organisation. Les distributeurs étaient déjà présents l’année dernière, mais en phase de test. L’idée ? Fluidifier et rendre plus rapide la distribution de cette boisson prisée par les festivaliers.

Au total, 132 becs verseurs sont répartis dans les huit principaux bars parmi les 23 que compte le festival (lire notre article). « Sur chaque stand, il y a en moyenne seize écrans », compte Nino, stagiaire à Drinkee. Pas de panique pour ceux qui auraient peur de ne pas savoir se servir, des bénévoles sont présents sur tous les stands pour guider les festivaliers. Ils sont également présents pour distribuer des gobelets consignés pour ceux qui n’en auraient pas.