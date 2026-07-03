Time Prod crée une mémoire visuelle à 360 degrés des Eurockéennes

40 000 pas par jour : les Eurockéennes de Belfort ne sont pas de tout repos pour Vincent Jeannerot, le dirigeant de Time Prod. On re reconnait facilement, avec sa caméra à 360 degrés au bout d’une perche qui dépasse d’un sac à dos, au-dessus de sa tête. Dès la veille et pendant les trois jours du festival, il en arpente les allées et les recoins.

Son but : constituer une mémoire technique en trois dimensions du festival. « On crée une visite virtuelle d’un lieu éphémère. Le festival ne vit que pendant trois quatre jours, mais les équipent travaillent dessus toute l’année, sur un site qu’i n’existe plus, » explique Vincent Jeannerot.

Il est partenaire technique des Eurockéennes depuis dix-neuf ans. En 2022, il a eu l’idée de faire ces prises de vues à 360 degrés. 700 la première année. Au début, les organisateurs des Eurockéennes n’y ont pas vu de réel intérêt. C’est en voyant le résultat qu’ils ont été convaincus. L’année suivante, en 2023, il a ajouté 400 prises de vues aux 700 premières. Et depuis 2024, il refait chaque année des prises de vues non seulement de l’ensemble du site, mais aussi du camping, des accès (par exemple le cheminement depuis la gare de Bas-Evette), des parkings, etc. Au total, il constitue à chaque édition une banque d’images de 1700 prises de vues panoramiques du festival, soit une photo tous les 3 à 10 mètres, selon la quantité d’informations à collecter sur son parcours.