Time Prod crée une mémoire visuelle à 360 degrés des Eurockéennes

40 000 pas par jour : les Eurockéennes de Belfort ne sont pas de tout repos pour Vincent Jeannerot, le dirigeant de Time Prod. On re reconnait facilement, avec sa caméra à 360 degrés au bout d’une perche qui dépasse d’un sac à dos, au-dessus de sa tête. Dès la veille et pendant les trois jours du festival, il en arpente les allées et les recoins.
Son but : constituer une mémoire technique en trois dimensions du festival. « On crée une visite virtuelle d’un lieu éphémère. Le festival ne vit que pendant trois quatre jours, mais les équipent travaillent dessus toute l’année, sur un site qu’i n’existe plus, » explique Vincent Jeannerot.
Il est partenaire technique des Eurockéennes depuis dix-neuf ans. En 2022, il a eu l’idée de faire ces prises de vues à 360 degrés. 700 la première année. Au début, les organisateurs des Eurockéennes n’y ont pas vu de réel intérêt. C’est en voyant le résultat qu’ils ont été convaincus. L’année suivante, en 2023, il a ajouté 400 prises de vues aux 700 premières. Et depuis 2024, il refait chaque année des prises de vues non seulement de l’ensemble du site, mais aussi du camping, des accès (par exemple le cheminement depuis la gare de Bas-Evette), des parkings, etc. Au total, il constitue à chaque édition une banque d’images de 1700 prises de vues panoramiques du festival, soit une photo tous les 3 à 10 mètres, selon la quantité d’informations à collecter sur son parcours.
Des informations en photographies
En effet, ce sont bien des informations que permettent de collecter ces photos. Des informations techniques, essentiellement : comment était disposé tel équipement, comment était fait tel raccordement électrique ou tel raccordement en eau : « Je m’arrête chaque fois que je vois quelque chose d’important : une évacuation d’eau, une borne électrique. Je réalise une cartographie technique de tout le site». Ce qui l’amène à faire des photos par exemple non seulement devant un stand, mais aussi derrière, pour voir les arrivées techniques.
Le traitement de ces images demande ensuite une bonne semaine de post-production, pour obtenir une mémoire technique du festival. « C’est devenu une Bible pour les techniciens, se réjouit Vincent Jeannerot. Lorsqu’ils travaillent sur la préparation du festival, ils utilisent leur plan technique et cette visite virtuelle ».
Le résultat est en effet impressionnant. Il est d’abord disponible sur internet en accès privé, puis sur smartphone, là aussi en accès privé. Les vues panoramiques permettent par exemple d’expliquer à un nouveau salarié comment étaient faits des branchements, à un nouveau prestataire, où et comment il pourra intervenir ou s’installer. Ou encore à un nouveau préfet de visualiser à distance les dispositifs de sécurité et de secours.
De quoi avoir un véritable retour d’expérience soit pour consolider ce qui a été fait, soit pour apporter des améliorations. « Les Eurockéennes travaillent sur quatre ans. Cela leur procure une mémoire visuelle des aménagements qui ont été faits chaque année ».
Après les Eurocks, Musilac
Selon Vincent Jeannerot, cet usage de la prise de vue panoramique est quasiment unique en France . Et il espère bien convaincre d’autres festivals français, mais aussi en Suisse, d’adopter cet outil. Le week-end après celui des Eurockéennes, il va pour la première fois faire des prises de vues à Musilac, à Aix-les-Bains. Il est en discussion avec d’autres festivals.
Outre les festivals, il a utilisé cette technologie d’immersion à 360 degrés pour le Département du Territoire de Belfort, pour effectuer un document sur le Malsaucy pendant les quatre saisons, ou encore pour le département de l’Ain, en immersion par exemple dans une course de huskys ou dans la cuisine d’un chef. Il a également effectué une modélisation 3D de l’Axone, pour pouvoir présenter la structure, par exemple à une fédération qui peut ainsi mieux imaginer comment elle pourrait y organiser une rencontre sportive.
Time Prod est installé au Techn’hom à Belfort. Son cœur de métier est la production audiovisuelle. L’entreprise emploie quatre personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 450 000 euros.
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