Eurockéennes : le festival s’adapte aux fortes températures

Le mercure va frôler les 30 °C pour cette édition 2026 des Eurockéennes. Pour assurer un accueil adapté aux festivaliers, l’organisation a mis en place 55 points d’eau potable répartie sur le site de l’événement (lire notre article). Quatre bars à eau seront également disponibles pour une distribution gratuite. Des brumisateurs pourront être installés si nécessaire.
La presqu’île du Malsaucy a l’avantage de se situer entre deux plans d’eau : le Malsaucy et la Véronne. De plus, plusieurs espaces boisés sur place permettent des zones d’ombres. À noter qu’un hôpital décentralisé est présent sur le site. Permettant de prendre en charge directement les personnes en difficulté et évitant d’encombrer les urgences. « En règle générale, c’est une à deux évacuations par festival, pour 130 000 personnes accueillies l’an passé », fait savoir l’organisation.
Des horaires de montage décalés
Au-delà des festivaliers, il faut également penser aux équipes de la logistique. Pour le montage des scènes, les Eurockéennes ont adapté les horaires : de 6h à 13h et de 20h à 4h. Une pause fraîcheur a également été mise en place toutes les deux heures, avec par exemple une cabine de douche brumisateur et une distribution de couvre-chefs et crème solaire. « Le montage s’est fait en temps et en heure, voire même en avance cette année », annonce le festival.
Une météo sous surveillance
Les Eurockéennes auront un œil sur les conditions météorologiques. Le festival a fait appel à Ilyes Ghouil, créateur du site web spécialisé Météo Franc-Comtoise (lire notre article). Il pourra donner des prévisions en direct et assurer un service 24h sur 24 si besoin.