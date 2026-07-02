Eurockéennes : le festival s’adapte aux fortes températures

Le mercure va frôler les 30 °C pour cette édition 2026 des Eurockéennes. Pour assurer un accueil adapté aux festivaliers, l’organisation a mis en place 55 points d’eau potable répartie sur le site de l’événement (lire notre article). Quatre bars à eau seront également disponibles pour une distribution gratuite. Des brumisateurs pourront être installés si nécessaire.

La presqu’île du Malsaucy a l’avantage de se situer entre deux plans d’eau : le Malsaucy et la Véronne. De plus, plusieurs espaces boisés sur place permettent des zones d’ombres. À noter qu’un hôpital décentralisé est présent sur le site. Permettant de prendre en charge directement les personnes en difficulté et évitant d’encombrer les urgences. « En règle générale, c’est une à deux évacuations par festival, pour 130 000 personnes accueillies l’an passé », fait savoir l’organisation.