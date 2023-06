Aux Eurockéennes, Ilyes fait la pluie et le beau temps

Dans l’espace presse, concentré, Ilyes Ghouil a la tête dans ses mails. Il porte un polo floqué à l’effigie de son entreprise, son bébé : Météo Franc-Comtoise. Vous l’avez peut-être déjà croisé sur Facebook, Instagram, Twitter, ou même sur son site, qu’il alimente chaque jour pour donner les prévisions météo les plus fiables possible. Pendant les quatre jours des Eurockéennes, il a sa place au festival, pour établir des prévisions et prévenir les potentielles dégradations en temps réel. « Il y a un an, quand il y a eu les orages aux Eurockéennes, je suivais les radars. Si j’avais eu un contact avec les Eurockéennes à ce moment-là, j’aurais été ferme et j’aurais demandé de faire évacuer immédiatement le site. » Il explique avec ferveur le phénomène qui s’est déroulé lors de l’édition 2022. « Une super-cellule visible deux heures plus tôt, et qui, quarante-cinq minutes avant l’orage, s’est dirigée vers l’ouest,; je l’ai vue en direct arriver sur les Eurocks.»

Cette passion pour la météorologie, il l’a depuis tout petit. Il se rappelle de l’hiver de ses 10 ans, l’hiver 2012. Et de la dernière grosse vague de froid qui a eu lieu, avec un mètre de neige et -25°C. « Ca a été le déclic. » Il se lance, à 14 ans, regarde s’il existe un site local de météo, une page Facebook. Il n’en trouve qu’une en Franche-Comté, qui n’est plus alimenté depuis longtemps. « C’était le 1er octobre 2016 », explique-t-il, le sourire aux lèvres. C’est parti. 20 000, 50 000: le nombre de personnes qui le suivent augmente peu à peu. Jusqu’à bientôt atteindre 150 000 abonnés sur sa page.