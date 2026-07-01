Eurockéennes : comment se rendre au festival ?

Vélo
Du 2 au 5 juillet, le festival des Eurockéennes va s’installer sur la presqu’île du Malsaucy, à sept kilomètres de Belfort (lire notre article). La piste cyclable François Mitterrand relie la ville et le festival. Une fois sur place, les festivaliers auront accès, gratuitement, à un parc à vélos sécurisé. Il sera disponible du jeudi au samedi soir dans la zone d’entrée.
Comme depuis quelques années, l’association Unis Vers Selle sera présente au festival. Au programme : ateliers mécaniques pour faire des réparations sur son deux-roues, espace de chargement pour les vélos électriques.
Train
Il est possible de relier la gare de Belfort-Ville et celle de Bas-Évette, à quelques pas du festival. Le trajet retour entre ces deux gares est également possible. Les festivaliers pourront prendre des navettes train Mobigo gratuites durant les quatre jours. Le trajet dure entre 6 et 15 minutes. Le jeudi 2 juillet de 15h05 à 1h58 pour le dernier retour, le vendredi 3 juillet de 15h05 à 4h13, le samedi 4 juillet de 15h02 à 4h13 et le dimanche 5 juillet de 15h02 à 2h43. Les horaires sont disponibles sur le site des Eurockéennes.
Pour faciliter le déplacement des festivaliers, le festival est en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Voyageurs. Les fêtards venus d’autres villes de la région peuvent rejoindre la gare de Belfort-Ville à moindre coût. Des tarifs réduits sont disponibles pour les trains Mobigo aux départs des gares régionales (hors Île-de-France). Pour un adulte, l’aller retour revient entre 6 et 26 euros selon la gare de départ. Pour les enfants entre 4 et 12 ans, il faut compter 2 euros l’aller-retour. Les billets sont à retrouver sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté.
Bus
Pour les festivaliers installés au camping des Eurockéennes, il est possible de venir en bus. Une navette gratuite Optymo relie la gare de Belfort ville et le camping. Les allers retours s’effectueront du jeudi 2 juillet au lundi 6 juillet, toutes les 30 minutes. Le jeudi et le vendredi la plage horaire est de 9h à 00h, le samedi entre 10h et 22h, le dimanche et le lundi de 7h à 14h. À noter que pour rejoindre la gare Belfort-Ville depuis la gare Belfort-Montbéliard-TGV, il est possible de prendre la ligne régulière 3 Optymo.
Une fois bien installés au camping, les festivaliers pourront prendre un autre bus de 10 minutes pour profiter des concerts. Le jeudi cette navette est ouverte entre 16h30 et 2h ; le vendredi, de 15h30 à 3h ; le samedi, de 15h30 à 4h ; le dimanche, de 15h30 à 2h.
Voiture
Un parking gratuit est mis à disposition au niveau de l’aérodrome de Chaux. Une fois garés, les festivaliers pourront prendre des navettes gratuites Optymo pour rejoindre le festival. Le jeudi de 16h30 à 2h, le vendredi de 15h30 à 3H, le samedi de 15h30 à 4h et le dimanche de 15h30 à 2h.
Pensez au covoiturage. Il est possible de déposer une annonce ou de réserver un covoiturage via l’application Iko. Des annonces sont déjà en ligne.