Eurockéennes : comment se rendre au festival ?

Il est possible de relier la gare de Belfort-Ville et celle de Bas-Évette, à quelques pas du festival. Le trajet retour entre ces deux gares est également possible. Les festivaliers pourront prendre des navettes train Mobigo gratuites durant les quatre jours. Le trajet dure entre 6 et 15 minutes. Le jeudi 2 juillet de 15h05 à 1h58 pour le dernier retour, le vendredi 3 juillet de 15h05 à 4h13, le samedi 4 juillet de 15h02 à 4h13 et le dimanche 5 juillet de 15h02 à 2h43. Les horaires sont disponibles sur le site des Eurockéennes.

Pour faciliter le déplacement des festivaliers, le festival est en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Voyageurs. Les fêtards venus d’autres villes de la région peuvent rejoindre la gare de Belfort-Ville à moindre coût. Des tarifs réduits sont disponibles pour les trains Mobigo aux départs des gares régionales (hors Île-de-France). Pour un adulte, l’aller retour revient entre 6 et 26 euros selon la gare de départ. Pour les enfants entre 4 et 12 ans, il faut compter 2 euros l’aller-retour. Les billets sont à retrouver sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté.