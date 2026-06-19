Le chef Olivier Nasti aux Eurockéennes 2026

La Place des chefs a été lancé aux Eurockéennes en 2019, c’est un espace de restauration gastronomique pour celles et ceux qui recherchent une cuisine un peu plus élaborée que les hot-dogs ou sandwiches. L’idée de la place des chefs est de « rendre accessible la grande cuisine », explique Jean-Paul Roland, directeur de l’association Territoire de Musiques, organisatrice des Eurcokéennes.

Cette année, c’est le chef Olivier Nasti qui en sera l’invité d’honneur. S’il tient un restaurant deux étoiles Michelin en Alsace, à Kaysersberg, Olivier Nasti est terrifortain de naissance : il est originaire de Morvillars.