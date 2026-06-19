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Le chef Olivier Nasti aux Eurockéennes 2026

Olivier Nasti, originaire de Morvillars, dans le Territoire de Belfort, est invité d'honneur de La Place des chefs, aux Eurockéennes 2026.
Olivier Nasti, originaire de Morvillars, dans le Territoire de Belfort, est invité d'honneur de La Place des chefs, aux Eurockéennes 2026. | copyright Ilya KAGAN @ilyafoodstories-export-light-36

Le chef étoilé Olivier Nasti sera l’invité d’honneur de La Place des chefs des Eurockéennes 2026.

La Place des chefs a été lancé aux Eurockéennes en 2019, c’est un espace de restauration gastronomique pour celles et ceux qui recherchent une cuisine un peu plus élaborée que les hot-dogs ou sandwiches. L’idée de la place des chefs est de « rendre accessible la grande cuisine », explique Jean-Paul Roland, directeur de l’association Territoire de Musiques, organisatrice des Eurcokéennes.

Cette année, c’est le chef Olivier Nasti qui en sera l’invité d’honneur. S’il tient un restaurant deux étoiles Michelin en Alsace, à Kaysersberg, Olivier Nasti est terrifortain de naissance : il est originaire de Morvillars.

Tartines deux étoiles

Pour les Eurockéennes, il a élaboré des tartines proposées à des tarifs allant de 15 à 18 euros : tartine au bœuf braisé au brasero, tartine au sanglier à la broche et tartine végétale « pour ceux qui ne veulent manger ni de viande, ni de poisson ». Le pain de ces tartines proviendra de sa boulangerie à Kaysersberg, la boulangerie Levain.

Au total, une quarantaine de propositions culinaires sont annoncées cette année à La Place des chefs par les organisateurs des Eurockéennes, dont Pizza Gabriel à Belfort, la fromagerie Lehmann, basée à Etupes.

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