Eurockéennes : le festival s’invite à l’Ehpad de Bavilliers

Quelques sons de piano s’échappent de l’Ehpad Le Chênois de Bavilliers. Une centaine de résidents est alignée dans la salle des fêtes de l’établissement. Devant eux, un spectacle plutôt original prend place. « C’est lui Mathis ? », questionne une des résidentes à une soignante. Cette dernière répond par la positive.

C’est bien Mathis Akengin, pianiste de formation classique, qui se tient devant le public. Armés de son piano et de son micro, il propose un concert, une sorte de mise en jambe avant son grand concert aux Eurockéennes ce vendredi (lire notre article).