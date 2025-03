Danjoutin : la nouvelle SPA doit sortir de terre d’ici un an

Premier coup de pelle en présence des élus, ce mercredi 12 mars, pour la future SPA de Danjoutin. Dans les tuyaux depuis plusieurs années, le projet vient d’être officiellement lancé avec le début des travaux. Pourquoi ce déménagement ? En 2017, la direction départementale des services vétérinaires a contrôlé les locaux de la SPA belfortaine et pointé une vétusté qui ne permettait plus l’accueil des animaux. Les box pour chiens étaient trop étroits, l’espace pour les chats également. L’agencement général était également critiqué : mauvais écoulement des eaux, cuisine éloignée, difficulté d’assurer la propreté des lieux, proximité avec le voisinage. Face à cette situation, la mairie, propriétaire de la fourrière, et le syndicat intercommunal ont décidé de relocaliser la SPA plutôt que d’entreprendre des travaux sur site. Le lieu-dit Le Grand Bois, à Danjoutin, a été sélectionné. Depuis, la Ville de Belfort, le Grand Belfort, le conseil départemental et l’État ont apporté des financements conséquents pour la réalisation du projet.

Après plusieurs années de recherche, un terrain de 10 000 m2 a été acquis à Danjoutin, à la jonction de Bavilliers et d’Andelnans. Un emplacement qui a suscité l’opposition d’un collectif d’habitants du hameau de Froideval, qui a déposé un recours devant le tribunal administratif (lire ici). Celui-ci a finalement été débouté (lire par ailleurs). « Je veux dire à ce collectif que la porte de mon bureau est toujours ouverte pour continuer d’améliorer ce beau projet », déclare Damien Meslot, président du Grand Belfort, ce 12 mars.