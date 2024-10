Belfort : lancement d’un réseau d’entraide citoyenne contre le racisme et les discriminations

Ce lundi 14 octobre, la Maison du peuple a accueilli une trentaine de citoyens engagés pour la première réunion d’un réseau d’entraide anti-racisme et anti-discrimination, initié par plusieurs associations locales, dont la Ligue des droits de l’homme, Nous Toutes 90 et l’Alliance pour l’émancipation sociale. Né à la suite des élections législatives de cet été, ce projet veut « s’organiser face à l’extrême-droite, à ses idées nauséabondes, notamment en matière de racisme, de discriminations (qu’elles soient basées sur les origines, la religion, la classe sociale, le genre, etc.) et de droits humains », lit-on dans un communiqué.

« On ne pouvait pas rester sans rien faire », explique Mathilde Regnaud, l’une des figures à l’origine de ce collectif. Suppléante de l’ancien député LFI Florian Chauche, elle a très mal vécu la campagne des élections législatives anticipées : « Une campagne marquée par des actes racistes, des propos injurieux, et un climat de haine », se souvient-elle. En effet, en l’espace d’un mois, on a pu recenser différents faits, qui ont amené à quatre plaintes : une croix gammée taguée sur la porte d’un jeune mineur non accompagné. Un militant LFI insulté en raison de son origine. Un réfugié afghan tabassé par un patron de restaurant. Ainsi que l’ouverture d’une enquête par la procureure de la République après une soirée à Lepuix, pour provocation publique à la haine et injure publique en raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation ou de la race (lire ici).

L’élection de quatre députés du Rassemblement national dans le nord Franche-Comté a servi de déclencheur, poursuit-elle. C’est lors d’une réunion en juillet, en plein cœur de l’été, que l’idée a pris forme. Une quarantaine de militants et citoyens ont répondu présents. « Il fallait créer quelque chose pour les gens qui ne sont pas politisés, mais qui veulent agir », précise Mathilde Regnaud. Le collectif a la volonté d’attirer le plus grand nombre de cette manière.