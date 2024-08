Législatives: un Belfortain condamné pour injures racistes contre un militant de gauche

Un vieil homme de grande taille s’avance devant les juges. À peine quelques secondes, puis il s’exprime devant le tribunal judiciaire de Belfort : « Je reconnais les faits. » Rapidement, le retraité, Belfortain, assume. Le 17 juin, il a « pété une pile ». Cette pile, ce sont des propos racistes tenus lors de la campagne du premier tour des élections législatives. « Sale bougnoule, rentre dans ton pays », « Casse toi avant que je te casse la gueule sale bougnoule de merde », « sale race ». Ces propos ont fusé lors d’un tractage de l’équipe de campagne de Florian Chauche, député sortant du Nouveau Front populaire dans la 2nde circonscription du Territoire de Belfort, envers un militant (lire ici).

Une plainte avait été déposée le 19 juin dernier pour injure publique par le militant, appuyé par Mathilde Regnaud, assistante parlementaire du député, qui a elle aussi été invectivée, traitée de « gros tas de merde, bonne qu’à se faire sauter par des bougnoules ». La Ligue des droits de l’Homme s’est portée partie civile.

L’homme qui a d’abord invoqué « ne plus se souvenir » lors des auditions, s’est ravisé cette fois ci, s’excusant, et assumant ses propos. Il explique voter pour le Rassemblement national sans « être raciste pour autant ». « Je parle à plus d’Arabes que de Français », poursuit-il. « J’ai voyagé en Irak, en Arabie, en Egypte pour le travail… Je ne m’explique pas ce qui m’est arrivé », souffle-t-il, penaud, à la barre.