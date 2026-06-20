Belfort : l’accueil d’urgence de l’Armée du Salut s’adapte à la canicule

L’accueil de jour peut recevoir jusqu’à trente personnes. Entre 10 à 15 personnes étaient attendues ce vendredi 19 juin 2026. Cette ouverture étendue à l’après-midi a un coût : l’association doit payer deux salaires supplémentaires l’après-midi, en raison des horaires d’ouverture exceptionnels. Les ressources de l’association proviennent principalement des subventions de l’État, mais pas seulement : « On a aussi une part de dons et on collecte des produits, ce qui nous est très utile », précise le directeur de l’Armée du Salut à Belfort, Lionel Fromont.

Le dispositif est prévu jusqu’au dimanche 21 juin. Cependant, Lionel Fromont, est conscient que la période de canicule sera plus longue : « Aujourd’hui [vendredi 19 juin -NDLR] , on nous a demandé d’être présents jusqu’à dimanche. Quand on regarde les prévisions météo, on sait que l’on sera sûrement ouverts jusqu’à lundi ou mardi, voire mercredi de la semaine prochaine. »

Le Samu social possède une ligne d’urgence pour les personnes qui n’ont pas d’hébergement : le 115, qui a fêté ses quinze ans à Belfort en décembre 2025.

L’association va aussi se mobiliser pour organiser une collecte baptisée « Chaleur solidaire » . Cette opération sera organisée dans toute la ville de Belfort. Trois points de collecte sont prévus, afin de récupérer des dons de matériel nécessaire pour l’été : rue du Rhône (au bâtiment de l’association), rue de L’As-de-Carreaux et rue Wilson (à l’épicerie des solidarités). Brumisateurs, lunettes de soleil, crème solaire ou encore chapeaux: l’intégralité des dons sera reversée aux personnes dans le besoin pour les protéger des fortes chaleurs. Les dates seront communiquées par l’Armée du Salut Belfort très prochainement.