Belfort : l’accueil d’urgence de l’Armée du Salut s’adapte à la canicule

Juliana Burel
Depuis le jeudi 18 juin 2026, le Territoire de Belfort fait partie des départements placés en vigilance orange canicule (lire notre article). Pour faire face à ce pic de chaleur l’Armée du Salut ouvre désormais ses portes l’après-midi pour les personnes sans-abri. L’accueil de jour est habituellement ouvert de 8 h à 13 h en saison estivale, au 7 rue Colbert. À la demande de l’État, le lieu fermera donc ses portes à 17 h, au lieu de 13 h. Ce dispositif faire écho au dispositif “Grand froid” activé en hiver.
Une salle d’accueil est mise à disposition, équipée de ventilateurs et de climatiseurs. L’association propose ainsi un endroit frais, afin que les personnes sans domicile fixe ne restent pas dehors sous la forte chaleur.
Une mobilisation sociale
L’accueil de jour peut recevoir jusqu’à trente personnes. Entre 10 à 15 personnes étaient attendues ce vendredi 19 juin 2026. Cette ouverture étendue à l’après-midi a un coût : l’association doit payer deux salaires supplémentaires l’après-midi, en raison des horaires d’ouverture exceptionnels. Les ressources de l’association proviennent principalement des subventions de l’État, mais pas seulement : « On a aussi une part de dons et on collecte des produits, ce qui nous est très utile », précise le directeur de l’Armée du Salut à Belfort, Lionel Fromont.
Le dispositif est prévu jusqu’au dimanche 21 juin. Cependant, Lionel Fromont, est conscient que la période de canicule sera plus longue : « Aujourd’hui [vendredi 19 juin -NDLR] , on nous a demandé d’être présents jusqu’à dimanche. Quand on regarde les prévisions météo, on sait que l’on sera sûrement ouverts jusqu’à lundi ou mardi, voire mercredi de la semaine prochaine. »
Le Samu social possède une ligne d’urgence pour les personnes qui n’ont pas d’hébergement : le 115, qui a fêté ses quinze ans à Belfort en décembre 2025.
L’association va aussi se mobiliser pour organiser une collecte baptisée « Chaleur solidaire » . Cette opération sera organisée dans toute la ville de Belfort. Trois points de collecte sont prévus, afin de récupérer des dons de matériel nécessaire pour l’été : rue du Rhône (au bâtiment de l’association), rue de L’As-de-Carreaux et rue Wilson (à l’épicerie des solidarités). Brumisateurs, lunettes de soleil, crème solaire ou encore chapeaux: l’intégralité des dons sera reversée aux personnes dans le besoin pour les protéger des fortes chaleurs. Les dates seront communiquées par l’Armée du Salut Belfort très prochainement.
L’Armée du Salut à Belfort
L’Armée du Salut est une association créée en 1865 par un couple britannique. Ils ont fondé cette aide en alliant solidarité et foi. Depuis, l’association a franchi les frontières et est arrivée en France en 1881. L’antenne de Belfort de l’Armée du Salut gère le 115, numéro de téléphone d’urgence sociale, depuis 2010. Environ 251 personnes différentes par an poussent les portes de l’Armée du Salut à Belfort. Elle a un objectif précis : « Il y a deux directions : l’une est orientée vers la protection des jeunes enfants, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. L’autre concerne l’inclusion des personnes en situation socio-économique précaire », décrit Lionel Fromont.