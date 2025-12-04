Le 115 fête ses 15 ans dans le Territoire de Belfort

Parfois ce sont des passants, parfois les forces de l’ordres, parfois des travailleurs sociaux ; le plus souvent ce sont les personnes en difficulté qui appellent elles-mêmes le 115, le numéro d’appel d’urgence qui leur est dédié. Dans le Territoire de Belfort, la gestion de ce numéro et du dispositif d’hébergement qu’il implique sont confiés depuis quinze ans à la fondation Armée du Salut.

Le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier, marquera cet anniversaire ce vendredi 5 décembre en se rendant au centre d’appel, rue du Rhône à Belfort, où il rencontrera les écoutants, les travailleurs sociaux, les usagers.

L’équipe est plus particulièrement sollicitée en période dite de « grand froid », comme cela a été le cas du 21 au 24 novembre. Ce dispositif est activé lorsque les températures ne repassent pas au-dessus de 0 dans la journée. Dans ce cas-là, l’ensemble de l’équipe du SIAO se mobilise pour assurer 24h/24 un accueil des personnes en difficulté. Les maraudes sont intensifiées, en lien avec la Protection civile et la Croix Rouge, et la salle d’accueil de jour de l’Armée du Salut est transformée en dortoir, avec des lits d’appoint, afin d’éviter que les sans-abris ne dorment dehors, dans le froid.