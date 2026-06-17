Belfort, la Haute-Saône et le Doubs en alerte orange canicule

« Les températures poursuivent une tendance à la hausse, ce jeudi les 35 degrés seront souvent atteints dans le bassin parisien, la vallée de la Loire, le Grand-Est, l’Auvergne et la région lyonnaise. On atteindra même les 38 °C dans le sud-ouest et l’ouest de la Bourgogne, indique Météo France. Extension spatiale et hausse des températures vendredi avec 35 à 38 °C sur le bassin Parisien, la Touraine, le Berry et la région Grand-Est. Le pic de l’épisode de chaleur est prévu dimanche / lundi. »

Tout le monde peut-être concerné. Mais une vigilance accrue est recommandée avec les personnes les plus fragiles. On appelle à veiller à la déshydratation, notamment pour ceux travaillant dehors. « Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40 °C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance. »