Toutefois, l’officier appelle à la mesure, notamment « sur l’amalgame » fait entre les deux hommes. L’appartenance du 2e soldat au groupuscule violent d’ultra droite bisontin Vandal Besak n’est pas certain, au regard des premiers éléments de l’enquête. Ce qui ressort des premiers échanges, ce sont des hommes encore très jeunes, immatures et « probablement très influençables ». Avec le second qui a suivi le premier. L’officier n’est pas certain non plus que ces jeunes recrues comprennent vraiment bien les actions qu’ont fait les Nazis et à quoi renvoie l’idéologie. Tout en insistant que leurs actes ne peuvent pas être « tolérés ». Il se demande aussi ce qui leur a plus dans ces mouvements, alors qu’ils étaient déjà engagés dans l’armée. Que leur a-t-il manqué au régiment ? La sanction disciplinaire qui les attend ne permettra pas non plus d’essayer de les recadrer. Compte tenu de la gravité, la radiation se profile.

Aucun signaux n’avait été remonté à la hiérarchie militaire concernant ces deux individus, qui viennent d’intégrer leurs unités. « Il n’y avait pas de raison de les suivre et de s’interroger », note l’officier, qui convient que cette enquête « invite à mieux faire ». Aujourd’hui, au recrutement, une recherche basique de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) sonde les recrues avant de délivrer une autorisation pour les intégrer. Là, rien à signaler pour les deux hommes. Ensuite, en fonction des postes occupés, du niveau d’accès à des données classifiées, la recherche s’intensifie.

Cette direction du renseignement est aussi en lien régulier avec les unités des armées, pour surveiller des soldats qui seraient sympathisant de l’ultra droite, de l’ultra gauche ou islamiste. S’il peut y avoir des doutes vis-à-vis d’individus, agir n’est pas toujours possible car l’identification n’est pas simple, notamment si les individus recourent à des pseudonymes sur les réseaux sociaux et qu’aucun lien n’est fait avec l’armée. Dans ce cas, les chefs de section sont invités à être extrêmement vigilants. Chaque année, les nouvelles recrues sont aussi sensibilisées aux dangers des réseaux sociaux, au rôle de l’armée et à son devoir de neutralité.

Cette situation « qui nuit à la cohésion et à la solidarité » du régiment écorne aussi l’institution. Et peut avoir des conséquences importantes, notamment sur le recrutement, déjà difficile. Alors qu’auparavant, le régiment pouvait incorporer cinq nouvelles classes de 40 recrues par an, aujourd’hui, les classes atteignent plutôt la trentaine. Et ce genre d’informations peut aussi être utilisées « par nos adversaires », replace le lieutenant-colonel Mathieu Pochard.