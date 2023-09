Belfort : enquête au 35e RI contre deux soldats affichant des sympathies néonazies

Le journaliste Christophe-Cécil Garnier, rédacteur en chef adjoint du pôle enquête StreetPress a enquêté pendant plusieurs mois sur les deux militaires du 35e RI. C’est sa première enquête sur Belfort rendue possible après un travail de longue haleine sur le groupe « Vendal Besak ». « En enquêtant sur ces réseaux, je suis tombé sur le profil d’un des deux militaires. Il avait un physique que l’on retient, avec ses tatouages, sa très grande taille. » Rapidement, il retrouve une photo du 35 RI où il apparaît et déroule le fil. L’un des deux militaires affiche ses sympathies néo-nazies publiquement sur les réseaux sociaux. « C’était open-bar, j’ai déjà vu des discours aussi radicaux, c’est quelque chose auquel je suis habitué. Mais de manière aussi accessible, c’est impressionnant… Je ne me suis pas infiltré pendant 10 mois, là, tout était très franc. On est dans l’extrême radicalité. »