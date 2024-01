Thierry Breton : « Augmenter significativement nos capacités de production »

Il s’agit d’une discussion entre actionnaires, entre anciens actionnaires et futurs actionnaires. Dans ce contexte, je n’ai absolument pas à intervenir. Ce sont des discussions entre des entités et des acteurs privés. En ce qui concerne ma responsabilité de Commissaire européen au marché intérieur, [je me] bat[s] depuis le début de mon mandat pour une autonomie stratégique et aussi, dans certains domaines, [pour] une augmentation de notre souveraineté et de notre indépendance. Évidemment, l’ensemble des éléments constitutifs de la filière nucléaire [sont] important[s]. Sécuriser cette filière et l’ensemble des chaînes d’approvisionnement [sont aussi des] élément[s] très important[s]. Je me place, évidemment, au-delà du cadre stricto sensu que vous venez de rappeler. Et je rappelle que nous avons beaucoup poussé pour la réhabilitation du nucléaire. Il y a quatre ans, on n’en parlait pas comme on en parle aujourd’hui. Avec Christophe Grudler – lui au Parlement, moi à la Commission – on a vraiment travaillé main dans la main pour que, désormais, tout le monde ait bien conscience que, sans nucléaire significatif en Europe, il n’y aura pas de capacités d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à l’horizon 2050, d’être un continent totalement décarboné. Une part très significative de notre électricité décarbonée devra être produite par le nucléaire (Thierry Breton évoque une part du nucléaire de 20 à 25% du mix énergétique, NDLR). Cela veut dire qu’il faut quasiment doubler nos capacités. Tout ce qui renforce notre capacité de mener à bien ce programme extrêmement important pour nos concitoyens européens, pour notre souveraineté économique, mais aussi pour notre capacité à atteindre nos objectifs du Green deal, est absolument stratégique. Sur le terrain, aujourd’hui, [j’ai pu] mesurer la qualité des savoir-faire et des équipes. Je mesure leur apport pour la France, mais aussi pour l’Europe.