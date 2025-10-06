Municipales : mais que se passe-t-il au Parti socialiste à Belfort ?

« J’ai constaté qu’il n’y avait pas de convergences possibles », regrette Amin Mbarki, lors de son déplacement à Belfort. Pour autant, le secrétaire national décide d’organiser le vote. Ce n’était pas aux instances nationales de trancher, replace-t-il. Mais bien aux militants locaux. Le vote a eu lieu le 2 octobre. Et a été validé par le parti dans la foulée. « J’ai voulu que ce vote règle [le différend]. Ce n’est pas le cas. Je le regrette », confie-t-il.

Amin Mbarki est bien conscient que « les socialistes de Belfort sont en train de régler un passif qui vient de loin ». « Je n’ignore rien du passé entre Bastien Faudot et la gauche lors du précédent scrutin. C’est aux camarades de juger », ajoute-t-il, confirmant que la GRS est un « partenaire » du parti. Il rappelle surtout, qu’aujourd’hui, les militants se sont exprimés : « Marie-Eve Bélorgey est la candidate des socialistes. Lucas Vanitou n’a pas souhaité se présenter, c’est son droit. »

Lucas Vanitou réclame une commission d’enquête sur la fédération du Territoire de Belfort. À Paris, la réponse est simple : « Il faut se concentrer sur les échéances électorales. On ne va pas monopoliser de l’énergie à lancer des commissions d’enquête. » Lucas Vanitou ne soutiendra pas la fédération locale, c’est certain. Il prône toujours une union complète des forces de gauche « avec toutes les étiquettes politiques », impliquant LFI, rejetée aujourd’hui par le Parti socialiste belfortain. Il est, toutefois, conscient de « l’agressivité » de LFI, parfois, à l’égard du PS. Mais il veut localiser le débat, convaincu qu’une union dès le premier tour est le seul moyen de gagner les élections municipales. Pour Marie-Eve Belorgey, c’est l’inverse : LFI agit comme un repoussoir et pénaliserait une force de gauche associée.

Sur le rassemblement de la gauche, Amin Mbarki insiste pour dire que sa priorité est de rassembler les socialistes de Belfort. D’ajouter : « Mon souhait, c’est que le rassemblement se fasse le plus largement possible. » Avec ou sans La France insoumise ? « Nous sommes plutôt dans une situation où LFI nous attaque », convient-il. De citer Paris, Montpellier, Toulouse ou Nantes. Il n’y aura pas d’accord national. Mais cela ne veut pas dire, modère-t-il, que localement, il ne peut pas y avoir des socialistes et des membres de LFI sur la même liste, citant le cas d’Agen. À Besançon, LFI a annoncé qu’il soutenait la maire écologiste sortante, au printemps. « Il y a tellement de situations locales différentes », relève-t-il. À Belfort, les militants socialistes ont tranché : ils ne veulent pas s’associer à La France insoumise. Le dossier restera épineux jusqu’aux municipales