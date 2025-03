Christophe Grudler : « Construisons une majorité de projets à Belfort »

Le premier enjeu est d’empêcher la prise de pouvoir des extrêmes à Belfort. Le second est de définir une stratégie de développement à long terme, sur dix à quinze ans, sans considération électoraliste et sans vision tactique qui permettrait de gagner les prochains mandats. Et vous savez, je n’ai plus trente ans non plus. Je ne vais pas m’installer en tant que maire pour les trente ans à venir, je veux juste faire partager mon expérience qui peut être utile à tout le monde.

L’objectif est d’assurer la prospérité du territoire et d’éviter l’exode des jeunes vers d’autres régions.Il faut faire des choix courageux, parfois impopulaires à court terme mais bénéfiques sur le long terme. Ma priorité est d’agir pour l’intérêt général, sans clientélisme. Je n’ai pas la science infuse, mais je suis convaincu que la construction collective est essentielle pour développer des projets ambitieux.