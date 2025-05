À Belfort, les militants du PS confirment leur rupture avec LFI

« Marie-Eve Bélorgey défend une alliance avec la GRS (gauche républicaine et socialiste, NDLR) qui permettrait de gagner, replace Léo Prassel, pour évoquer la seconde liste de gauche qui se profile aux municipales à Belfort. Ce en quoi nous ne croyons pas du tout. » Le jeune élu milite pour une union large, gage de victoire selon son analyse. Une position défendue par Olivier Faure. Pour Marie-Eve Bélorgey, mais aussi Bastien Faudot (GRS), la France insoumise agit aujourd’hui comme un repoussoir chez une partie des militants de gauche, offrant au maire sortant Les Républicains de Belfort, Damien Meslot, une posture de « garant contre les deux extrêmes ». « LFI est aux antipodes de nos valeurs républicaines », critique encore Maude Clavequin. « On ne peut plus être dans une ambivalence constante, sans un programme », estime-t-elle.

« Nous avons relevé un nombre important d’irrégularités [lors de l’élection à la fédération du Territoire de Belfort] », dénonce, par ailleurs, Léo Prassel, joint par téléphone, mercredi soir. Une commission de recollement, au national, analyse les votes des fédérations. « Le Territoire de Belfort est à l’ordre du jour », indique le jeune conseiller départemental. « J’estime que le vote n’a pas été tout à fait régulier », glisse-t-il. « La commission émet une réserve sur cinq fédérations au niveau national, dont le Territoire de Belfort », écrit-il dans un message, envoyé plus tard dans la nuit. Jointe ce jeudi matin, Marie-Eve Bélorgey confirme que le vote « a été validé » malgré tout.

Du côté de la fédération belfortaine du Parti socialiste en place, on dénonce les manœuvres de Christian Proust, ancien président du conseil général, pour prendre la main sur l’appareil et l’emmener dans le mouvement lancé autour de La France insoumise, des Verts, des Communistes et d’En commun pour Belfort. « La stratégie d’entrisme de Christian Proust n’a pas réussi, note Maude Clavequin. La ligne sociale-démocrate l’a clairement remporté localement. » Sollicité, Christian Proust n’a pas voulu s’exprimer, laissant la main à Léo Prassel. Ce dernier défend une autre vision pour la fédération. Avec d’autres jeunes, « nous voulons proposer une alternative » à l’actuelle direction belfortaine du parti.

La campagne aux municipales n’a pas encore débuté. À gauche, elle est déjà au cœur de toutes les stratégies.