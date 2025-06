Belfort : Marie-Eve Bélorgey réélue Première secrétaire du Parti socialiste

La fédération du Territoire de Belfort opte pour une orientation différente de celle du national. Une situation loin d’être neutre dans le cadre des politiques qui pourraient être choisies à Paris avant d’être déclinées en région, notamment pour les appels à l’union, dans des élections municipales de mars 2026. « Le PS90 mènera la campagne des municipales dans le respect des orientations et de la stratégie qui ont été fixées par le vote des militants », assure Marie-Eve Bélorgey, dans un communiqué de presse. D’ajouter : « Belfort et son territoire ont plus que jamais besoin d’une gauche raisonnable et rationnelle, qui articule étroitement la justice sociale, la transition écologique et le combat pour une République laïque et universelle. »

La question : quelle liste de gauche – il y en aura au moins deux aux prochaines municipales à Belfort – pourra afficher la rose sur son affiche ?