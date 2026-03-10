Municipales : les points chauds à surveiller dans le pays de Montbéliard

Montbéliard compte quatre listes : trois à gauche et une à droite. Autant dire que l’issue du scrutin ne fait pas trop de doutes, alors que la gauche ne s’est pas rassemblée sous une bannière commune. Quelques questions subsistent toutefois. La première : Marie-Noëlle Biguinet sera-t-elle élue dès le premier tour comme en 2020 ? La seconde : son projet pour l’agglomération. Pendant la campagne, l’actuelle maire de Montbéliard a manœuvré avec diligence pour isoler la droite dure de l’UDR, qui rêvait d’une alliance complète des droites, avec le Rassemblement national. En positionnant sur sa liste Gilles Da Costa, ancien directeur général des services du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, et en le désignant comme potentiel candidat à l’agglomération, elle a annoncé une autre couleur : elle veut du changement à l’agglomération et elle ne veut pas de Pierre-Aimé Girardot, maire de Longevelle-sur-Doubs, successeur envisagé de Charles Demouge et proche des cercles de l’UDR, menés par le député Matthieu Bloch. L’équilibre issu des urnes dans l’agglomération validera ou non cette stratégie.