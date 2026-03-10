Municipales : comment le Rassemblement national étend son influence

Dans le pays de Montbéliard, l’influence se formalise autrement ; elle est marquée par l’allié du RN, l’UDR d’Éric Ciotti, autour du député Matthieu Bloch. Le Rassemblement national a bien essayé de pousser une candidature à Montbéliard (lire notre article). Mais il n’y en aura pas. Échec ? Pas selon l’UDR, qui indique que le délégué départemental de son parti, Christophe Froppier, est sur la liste de Marie-Noëlle Biguinet, maire sortante candidate pour un 3e mandat (lire notre article). Mais celle-ci se garde bien d’évoquer une liste d’union de toute les droites, comme le rêvaient les proches du parlementaire. Mieux, elle joue, pour l’agglomération, la carte Gilles Da Costa (lire notre article), qui va à l’encontre des souhaits de l’UDR, plus proche de Pierre-Aimé Girardot, maire de Longevelle-sur-Doubs.

L’UDR regarde quelques villes avec attention, comme Seloncourt, où Mathieu Gagliardi est candidat. Il était suppléant en 2022, lors des élections législatives, de Matthieu Bloch, encore membre du parti Les Républicains. « Il y a une dynamique intéressante pour nous », assure une personnalité de droite, encartée à l’UDR, et justement favorable à une grande union des droites, allant jusqu’au Rassemblement national. L’UDR rêve de faire ainsi tomber Magali Duvernois, à Exincourt, grâce à la candidature de Monique Nowak.

Le RN n’est, pour autant, pas absent du territoire. Au contraire. La députée Géraldine Grangier a fait des petits. Deux collaborateurs parlementaires se sont engagés. Le premier, Maxime Callois, mène une liste « sans étiquette » à Voujeaucourt. Clin d’œil : si les documents de campagne reprennent bien le bleu du Rassemblement national, les vidéos Facebook utilisent parfois le rose et le jaune de Sarah Knafo, candidate Reconquête à Paris.

Le second, Quentin Dechaux, encarté aussi au Rassemblement national, mène une liste d’union de la droite à Pont-de-Roide-Vermondans, comme l’indique le ministère de l’Intérieur. À Étupes, un autre militant du Rassemblement national mène une liste « divers droite » : c’est Enzon Tomasi. Point commun des trois candidats : ils sont âgés d’à peine plus de 20 ans.

En 2014, Montbéliard avait connu la comète du Front national Sophie Montel, qui avait aussi été élue députée européenne. Elle avait disparu aussi vite que son mentor, Florian Philippot, lors de sa rupture avec Marine Le Pen, aux tournants des années 2000.

À présent, le parti d’extrême droite pourrait être bien plus présent dans les conseils municipaux et communautaires du nord Franche-Comté. Et compter sur une implantation plus durable. Ce ne sera pas sans influences sur de prochains scrutins : les élections sénatoriales ou la quête des signatures pour les candidatures à l’élection présidentielle.